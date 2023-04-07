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БУТБ и посольство ОАЭ в Беларуси начнут совместную работу на рынках Ближнего Востока, Африки и Азии

07 апреля 2023 15:15
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Посольство ОАЭ в Беларуси и универсальная товарная биржа объединяют усилия в развитии биржевой торговли со странами Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. Для успешного ведения бизнеса в этих регионах необходимо понимание специфики работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАЗ поставит в Казань 25 троллейбусов.

БУТБ и посольство ОАЭ в Беларуси начнут совместную работу на рынках Ближнего Востока, Африки и Азии-1

Нужно хорошо знать местный менталитет, законодательство, принципы делового общения и множество других нюансов, которые могут сыграть решающую роль в установлении долгосрочных торговых отношений. Помощь и экспертиза посольства позволят вывести торгово-экономическое сотрудничество между странами на более высокий уровень.

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# Торговля # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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