БУТБ и посольство ОАЭ в Беларуси начнут совместную работу на рынках Ближнего Востока, Африки и Азии

Посольство ОАЭ в Беларуси и универсальная товарная биржа объединяют усилия в развитии биржевой торговли со странами Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. Для успешного ведения бизнеса в этих регионах необходимо понимание специфики работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нужно хорошо знать местный менталитет, законодательство, принципы делового общения и множество других нюансов, которые могут сыграть решающую роль в установлении долгосрочных торговых отношений. Помощь и экспертиза посольства позволят вывести торгово-экономическое сотрудничество между странами на более высокий уровень.

Читайте также:

Золотовалютные резервы Беларуси за март приросли почти на 330 млн долларов

Всемирный банк спрогнозировал рост белорусской экономики в 2023-м

МВФ: мировой ВВП в ближайшие 5 лет может стать худшим за 30-летний период