МВФ: мировой ВВП в ближайшие 5 лет может стать худшим за 30-летний период

МВФ оценил последствия внешнеполитической напряженности для мирового ВВП. Он оказался худшим за последние 30 лет – 1 % в ближайшие пять лет и 2 % в долгосрочной перспективе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Основной проблемой эксперты видят ухудшение отношений между США и Китаем. Речь идет о сокращении трансграничных инвестиций, а также банковских транзакций. Все это приводит к нестабильности в банковской сфере, увеличивая стоимость кредитов, снижая прибыльность финансовых институтов и сокращая кредитование частного сектора. Особенно сильно это может повлиять на банки из развивающихся стран.
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