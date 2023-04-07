МАЗ поставит в Казань 25 троллейбусов

БУТБ и посольство ОАЭ в Беларуси начнут совместную работу на рынках Ближнего Востока, Африки и Азии.

Минский автозавод поставит в Казань 25 троллейбусов. Экологичная автотехника прибудет в парк к празднованию Дня города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они заменят на маршрутах устаревшие, исчерпавшие свой ресурс машины. Троллейбусы третьего поколения оснащены в том числе системой автономного хода и могут преодолевать несколько десятков километров без подзарядки. В перспективе по ходу эксплуатации в Казани производитель сможет совершенствовать данную модель, исходя из отзывов водителей и пассажиров.

Читайте также:

Золотовалютные резервы Беларуси за март приросли почти на 330 млн долларов

Всемирный банк спрогнозировал рост белорусской экономики в 2023-м

МВФ: мировой ВВП в ближайшие 5 лет может стать худшим за 30-летний период