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Евро почти сравнялся с долларом впервые за 20 лет

16 мая 2022 16:03
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Евро находится на грани паритета с долларом впервые за 20 лет. Европейская валюта уже упала до пятилетнего минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евро почти сравнялся с долларом впервые за 20 лет-1

Курс европейской валюты на рынке Forex на прошедшей неделе опускался до уровня 1 доллара 3 центов. Аналитики объясняют это рецессией в еврозоне и резким ужесточением денежно-кредитной политики ФРС. Банковские аналитики считают, что полная потеря поставок газа из России может привести к снижению ВВП еврозоны более чем на 5 % в течение года. Поэтому в том случае, если Россия прекратит поставки газа в Европу, курс евро опустится ниже доллара.

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# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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