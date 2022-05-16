Евро почти сравнялся с долларом впервые за 20 лет

Евро находится на грани паритета с долларом впервые за 20 лет. Европейская валюта уже упала до пятилетнего минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курс европейской валюты на рынке Forex на прошедшей неделе опускался до уровня 1 доллара 3 центов. Аналитики объясняют это рецессией в еврозоне и резким ужесточением денежно-кредитной политики ФРС. Банковские аналитики считают, что полная потеря поставок газа из России может привести к снижению ВВП еврозоны более чем на 5 % в течение года. Поэтому в том случае, если Россия прекратит поставки газа в Европу, курс евро опустится ниже доллара.