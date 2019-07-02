ВПК Беларуси представит 6 новых разработок на параде в День Независимости

Новости Беларуси. На параде 3 июля будет представлен целый ряд новейших разработок военно-промышленного комплекса Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник обещает быть зрелищным. Генрепетиция парада ко Дню Независимости прошла в Минске
Это и различные варианты размещения вооружения и специального оборудования на легкобронированных автомобилях, и сами легкобронированные автомобили, модернизированные бронетехника и средства ПВО, установленные на отечественной колесной базе.
Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости