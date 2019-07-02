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ВПК Беларуси представит 6 новых разработок на параде в День Независимости

02 июля 2019 17:10
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Новости Беларуси. На параде 3 июля будет представлен целый ряд новейших разработок военно-промышленного комплекса Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник обещает быть зрелищным. Генрепетиция парада ко Дню Независимости прошла в Минске

Это и различные варианты размещения вооружения и специального оборудования на легкобронированных автомобилях, и сами легкобронированные автомобили, модернизированные бронетехника и средства ПВО, установленные на отечественной колесной базе.

Легендарный «Белый лебедь», Ил-76, модернизированные Ми-24, аллигаторы Ка-52. Какую технику покажут на авиашоу ко Дню Независимости

ВПК Беларуси представит 6 новых разработок на параде в День Независимости-1

Одной из главных новинок станет глубокая модернизация танка Т-72. В результате усовершенствования, проведенного нашими специалистами, машина получила новейшие системы управления огнем, наблюдения и защиты от современных средств поражения. Модернизация не только повысила основные характеристики танка, но и продлила его жизненный цикл еще на 25-30 лет.

Больше новостей экономики за 2 июля читайте здесь.

# Беларусь помнит # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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