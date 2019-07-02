ВПК Беларуси представит 6 новых разработок на параде в День Независимости

Это и различные варианты размещения вооружения и специального оборудования на легкобронированных автомобилях, и сами легкобронированные автомобили, модернизированные бронетехника и средства ПВО, установленные на отечественной колесной базе.

Новости Беларуси. На параде 3 июля будет представлен целый ряд новейших разработок военно-промышленного комплекса Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из главных новинок станет глубокая модернизация танка Т-72. В результате усовершенствования, проведенного нашими специалистами, машина получила новейшие системы управления огнем, наблюдения и защиты от современных средств поражения. Модернизация не только повысила основные характеристики танка, но и продлила его жизненный цикл еще на 25-30 лет.