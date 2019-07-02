Дмитрий Крутой об инвестициях в Беларусь: «Взрывной рост, очень серьёзная точка роста для нашей экономики»

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

10 лет назад у нас отношения практически не развивались в экономической сфере. Инвестиции, даже стыдно говорить, были 3-4 миллиона долларов в год. Товарооборот был чуть больше 1 миллиарда. Буквально за 10 лет у нас произошел кратный рост по всем экономическим показателям, и Китай вышел на третье место, если брать агрегированный экономический показатель, с точки зрения нашего главного партнера. Поэтому если товарооборот у нас 4 миллиарда, инвестиционное сотрудничество – почти 7 миллиардов, этот парк привлек уже 500 миллионов средств акционеров и инвесторов, и техническая помощь, и бюджеты правительств. Это говорит о том, что это действительно взрывной рост, очень серьезная точка роста для нашей экономики.