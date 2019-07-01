Прямой эфир

От оцифровки фермерских полей до искусственного интеллекта в медицине. Резиденты ПВТ представили свои новейшие разработки

01 июля 2019 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. II Европейские игры завершились, но его гости все еще остаются в Беларуси. Так, президент Армении сегодня, 1 июля, посетил Парк высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От оцифровки фермерских полей до искусственного интеллекта в медицине. Резиденты ПВТ представили свои новейшие разработки-1

От оцифровки фермерских полей до искусственного интеллекта в медицине. Резиденты ПВТ представили свои новейшие разработки-3

Резиденты представили свои новейшие разработки для самых разных областей – от оцифровки фермерских полей в земледелии до применения искусственного интеллекта в медицине. Среди перспективных стартапов – электронный паспорт легких и первая белорусская криптобиржа.

Возможности виртуальной реальности в индустрии развлечений Армен Саркисян опробовал лично, устроив тест-драйв на виртуальном мотоцикле.

Президент Армении устроил тест-драйв виртуального мотоцикла в ПВТ

От оцифровки фермерских полей до искусственного интеллекта в медицине. Резиденты ПВТ представили свои новейшие разработки-6

Заинтересовала армянскую делегацию виртуальная таблица Менделеева. Беларусь может стать одной из первых стран в мире, где начнут проводить школьные уроки с помощью виртуальной реальности. В будущем планируется «научить» парящую голограмму повторять жесты и мимику человека.

От оцифровки фермерских полей до искусственного интеллекта в медицине. Резиденты ПВТ представили свои новейшие разработки-9

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Виртуальные технологии, конечно, далеко не все проблемы решат в образовании, но они в значительной степени делают его для детей гораздо более интересным, живым, эмоциональным, динамичным, наглядным, более понятным. В этой сфере мы охотно делимся опытом с самыми разными странами.

Беларусь готова не только делиться опытом, но и поставлять свои решения в Армению. Напомним, большая часть экспорта ПВТ на данный момент идет на рынки США и Европы.

От оцифровки фермерских полей до искусственного интеллекта в медицине. Резиденты ПВТ представили свои новейшие разработки-12

# Парк высоких технологий в Минске # Экономика # Всеволод Янчевский # Армен Саркисян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 01.07.2019
01 июля 2019 16:48

Новости экономики за 01.07.2019

С 1 июля военные пенсии в Беларуси выросли почти на 5,5 %
01 июля 2019 16:48

С 1 июля военные пенсии в Беларуси выросли почти на 5,5 %

В Беларуси система мгновенных платежей запущена в опытно-промышленную эксплуатацию с 1 июля
01 июля 2019 16:48

В Беларуси система мгновенных платежей запущена в опытно-промышленную эксплуатацию с 1 июля