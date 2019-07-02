Армения готова увеличить поставки белорусских продуктов питания

Новости Беларуси. Армения заинтересована в увеличении поставок продуктов питания белорусского производства. Об этом шла речь на встрече министра сельского хозяйства Анатолия Хотько и президента Армении Армена Саркисяна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Господином президентом предложено сделать инвентаризацию взаимного сотрудничества, найти более тесные связи, расширить вопросами не только торговли продуктами питания, но мы продолжили посмотреть на диапазон сельскохозяйственной техники.

Партнёры также обсудили и вопросы сотрудничества в сфере животноводства и образовательных программ. Стороны договорились о том, что в ближайшее время в нашу страну будут направлены профильные специалисты для изучения всех нюансов будущих совместных проектов. Белорусская сторона также предложила создать у нас армянский торговый дом.

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