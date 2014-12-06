«Возите больше и никого не слушайте!» Из-за чего белорусские «прысмакі» не могут доехать до России?

Какое удовольствие – кушать продовольствие! Особенно, если оно с ярлычком «сделано в Беларуси» - это хорошо знают россияне, и в других странах постепенно входят во вкус - в правильном смысле слова: не о вкусовых добавках речь, а лишь о натуральности продуктов. Сегодня об этом поговорим.

Взять на зуб белорусские продукты наши журналисты попросили людей из разных стран: швейцарцев, итальянцев, американцев – от Финляндии до Японии, и тех, кто между этими странами – россиян, опять же. А повод прежний – не утрясли еще конфликт с поставкой продуктов в Россию из Беларуси и транзитом зарубежных товаров через Беларусь и Россию в третьи страны. Тут все сплелось! И политика санкций, и сиюминутные денежные интересы экономических элит и мелких жуликов, и объективная стратегия, и субъективные мнения, и всевозможные принципы, и беспринципность.

В середине минувшей недели Президент Лукашенко провел совещание в связи с запретом на ввоз белорусских продуктов в Россию и отмерил Правительству (собственному Правительству) 10-дневный срок для урегулирования ситуации. Чего же хотят низы в России? И что должны сделать верхи в Беларуси?

***

В течение 10 дней урегулировать ситуацию с поставками белорусской продукции в Россию. Такое поручение президент дал 3 декабря на совещании, где обсуждались меры по снятию запретов на ввоз белорусской продукции в Российскую Федерацию и транзит товаров санкционного списка.

Этот вопрос не может решиться уже больше месяца. В этом Александр Лукашенко видит в том числе недоработку Правительства. Президент отметил, что неделю назад им были даны конкретные поручения оперативно выработать действенные меры по урегулированию ситуации.

Ситуация с поставками белорусской продукции на российский рынок непростая. Под ограничения попали товары 23 предприятий. Президент Беларуси по этому вопросу уже высказывался. Тем не менее, проблема требует детального обсуждения.

В зале – члены Правительства, руководство обеих палат Парламента, Администрации Президента. Словом, те, кто на практике знает, какие меры предпринимаются по снятию запретов на ввоз белорусской продукции в Россию и о транзите товаров санкционного списка.

Совещание президент начинает, напоминая историю вопроса. В связи с ситуацией в Украине Евросоюз, США и другие государства ввели ряд экономических санкций и ограничений в сотрудничестве с Россией. Официальная Москва ответила: запретила ввоз на территорию своей страны отдельных видов сельхозпродукции (мясо и молоко, рыба, овощи, фрукты и орехи). Под эмбарго попали Евросоюз, США, Канада, Австралия И Норвегия.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Россия была обвинена Западом и Соединенными Штатами Америки в связи с событиями в Украине. Был предложен ряд неприемлемых для России шагов. В противном случае, как их предупредил Запад, – санкции. Естественно, что неприемлемые для России меры, предложенные Западом, реализованы не были и против России были введены санкции экономического и финансового характера. Какие – вы знаете. Начиная от новейших технологий по добыче полезных ископаемых, прежде всего углеводородного сырья, до ограничения банками Российской Федерации пользоваться кредитами западных банков. То есть получать дешевые деньги на Западе.

Российская Федерация, долго не размышляя, приняла решение об ответе на эти санкции. Естественно, ответ был ассиметричным. И Россия ввела эмбарго, запрет на ввоз на территорию Российской Федерации, на рынок Российской Федерации определенных товаров из отдельных стран, которые ввели раньше против Российской Федерации соответствующие санкции. В основном под эти российские санкции попали страны Европейского союза (их 28, или сколько сейчас), Соединенные Штаты Америки, Канада, другие страны, которые поддержали санкции против Российской Федерации в свое время.

По указанию президента Российской Федерации Правительство России приняло решение по конкретным странам и конкретным товарам, которые попали под эмбарго. И появление их на рынке Российской Федерации было запрещено. За день до принятия Правительством решения президент Российской Федерации Путин позвонил мне и проинформировал о том, что они вводят подобные санкции. Разговор был долгим. И для меня это, конечно, было неожиданным, но, тем не менее, я сказал президенту, что это право Российской Федерации – решать, что ввозить, что не ввозить и так далее. Хотя наши договоренности в рамках Таможенного союза Казахстана, России и Беларуси требуют предупреждения заранее подобных санкций, более того, согласования подобных шагов. Но и мы, и Казахстан не стали перечить Российской Федерации.

Противоречат принципам Таможенного союза и Единого экономического пространства и действия ряда российских надзорных органов. Так, к примеру, специалисты Россельхознадзора проводят полномасштабный ветеринарный контроль с отбором проб продукции вблизи границы. А по правилам такое исследование должно проходить на этапе производства и погрузки.

Случай претензий к качеству тоже прописан в регламенте Таможенного союза. Об этом факте Москва должна была уведомить Минск и Астану, чего сделано не было.

Александр Михневич, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, носит такой какой-то слишком выраженный эмоциональный оттенок. И мы сегодня хотим вернуть эту ситуацию в конкретное, спокойное, правовое русло. Дело в том, что у нас и в Таможенном союзе (и эти нормы переходят в Евразийский экономический союз), и в СНГ, и даже, возьмем шире, в ВТО есть определенные принципы базовые, которые не должны нарушаться. Вот, возьмем те же самые упреки, которые нам звучат о транзите через российскую территорию санкционных товаров, и вплоть до запрета этого транзита. Хочу сказать, что это неправомерный подход, потому что один из главных принципов международной торговли (он прописан в наших двухсторонних и четырехсторонних, уже теперь, документах) – это свобода транзита. И чтобы этот транзит остановить, мы все вчетвером должны бы были принять такое решение (не одна из стран, а именно все четыре страны), объявить его всему миру заранее и только после этого предпринимать какие-то действия. Здесь, к сожалению, ситуация развивается иначе. Одна из стран принимает такое решение и нас ставит перед фактом. Ну, почему сегодня белорусы должны объяснять тем же, например, западным европейцам, которые из Германии везут в Монголию или везут в Узбекистан, почему мы должны объяснять, что транзит через территорию Российской Федерации запрещен и какие для этого есть основания.

Беларусь, как государство транзитное, прямых поставок продуктов санкционного списка в Россию не допускает. Но, тем не менее, имеет право сырье, к примеру, из стран Евросоюза (мясо или молоко) перерабатывать на своей территории и затем продавать уже готовый товар на Евразийском пространстве.

Александр Лукашенко:

Мы, конечно же, как внешняя граница России, Казахстана и Беларуси (под Брестом и Гродно, других границ нет), мы выполним свои обязательства по недопущению санкционных товаров на территорию Российской Федерации с определенных стран, что мы свято исполняем.

Но я также предупредил президента о том, что белорусские предприятия, которые заключили контракты, и будут заключать контракты с западными партнерами по поставкам западных товаров на территорию Беларуси, продолжат исполнять эти договоренности. То есть мы не присоединяемся к санкциям Российской Федерации, а этого и не требовала Россия, но мы работаем в обычном ключе. И если мы, к примеру, мясо, молоко, овощи, фрукты, рыбу и так далее завозили и перерабатывали на территории Беларуси, а затем торговали этим продуктом на евразийском пространстве, в том числе и Таможенного союза, мы так и будем работать. На что президент мне сказал: «Это ваше право». Речь не об этом. Речь шла о том, чтобы мы своей таможней и пограничными войсками, другими службами, находящимися на западной границе Беларуси, России, Казахстана, таможенной границе, не допустили прямых поставок в Российскую Федерацию запрещенных товаров. Только об этом шла речь. Никакой речи о недопущении транзита через Беларусь, Россию в Казахстан, Монголию, Китай и так далее, речь не шла. И речь не шла о том, что мы не будем ввозить товары с западных стран, перерабатывать их и поставлять на российский рынок. Что мы делали всегда, в том числе до эмбарго. И если там увеличение после эмбарго есть некоторых товаров, то это всего лишь однозначные цифры в процентах. Это 2-3-5%. Мы не можем сегодня ввести, даже если бы нам захотелось, больше мяса и молока, чем мы ввозим с Запада, для переработки. Потому что у нас нет для этого лишних мощностей. Наши молоко- и мясоперерабатывающие предприятия такие объемы, как это порой видится некоторым российским чиновникам, ввести не могут для переработки.

Мы категорически запретили махинации с западными товарами с целью поставок на российский рынок. Типа, переклеили ярлык и поставили. Этого нет, не было и не будет. Но мы перерабатывали и будем перерабатывать ту продукцию, которую мы считаем нужной, на территории Беларуси. При этом хочу заметить, что контрабандных товаров от своих партнеров по Таможенному союзу мы в Беларуси получаем значительно больше. Турецких, китайских товаров. Не обязательно продовольственных. Непродовольственных товаров туча. И мы не предъявляем никогда Российской Федерации претензий, в том числе и Казахстану.

За последние 5 дней выявлено всего две попытки вывезти на территорию России товары санкционной группы. Их конфискуют. А вот в обратную сторону, то есть контрабанды в Беларусь, – в разы больше.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Со стороны Российской Федерации на дорогах было остановлено 18 транспортных средств грузовых. Общее количество товаров, которые были объектами правонарушений, около 300 тонн. Основная часть нарушений была связана с полным отсутствием фитосанитарных и ветеринарных сертификатов. То есть товары ввозились на территорию Республики Беларусь без необходимых документов.

Ограничение поставок белорусского продовольствия со стороны России – в том числе и нечестная конкуренция, считает президент.

Александр Лукашенко:

Россия повела себя неприлично, запретив многим предприятиям поставку продовольственных товаров на территории России. Возникает вопрос: почему это произошло? Думаю, ответ на этот вопрос для меня упрощает то, что наши журналисты в последних своих новостных, аналитических передачах этот комплекс проанализировали. Но главный вопрос в том, что разного рода жулье, которое вертится в России, сегодня хочет нагреть руки на российском рынке за счет взвинчивания цен. Поставка белорусских товаров значительно сдерживает рост цен в Российской Федерации, а, естественно, мы знаем, кому это не на руку. Но это их проблема.

Вопрос состоит в том, что Россия пошла на нарушение всех наших договоренностей, которых мы достигли в Таможенном союзе. Да, можно это объяснять некими вопросами безопасности, терроризма, ядерной безопасности и так далее – можно придумать все и пришить ярлыки.

Нашу продукцию в России, Казахстане и в других странах прекрасно знают, покупают, да и мы питаемся этими продуктами. Более того, все лучшее, чтобы не было претензий, мы поставляем на внешние рынки, прежде всего в Российскую Федерацию. И в этом плане я отметаю всякие претензии к качеству белорусской продукции. Но я не исключаю того, что и у нас есть определенные проблемы, о которых мне сегодня ответственные лица Минсельхозпрода и вице-премьер, премьер доложат. Это не значит, что мы должны самоуспокоиться и почивать на лаврах. У нас ведь, мол, все хорошо.

Если поставить вопрос о том, какие же все-таки товары безопаснее (белорусские или российские), это вызовет просто смех не только в Беларуси, но и у любого россиянина, потому что в Российской Федерации, пусть они на меня не обижаются, на полвека отстали от Беларуси в плане безопасности товаров. Мы сохранили советские ГОСТы, жесточайшие требования к ним. Любой россиянин, семьи которых пользуются нашими товарами и продовольственными, и непродовольственными, скажет прямо в пользу белорусских товаров.

***

За качественную белорусскую продукцию россияне голосуют рублем. Это главный показатель. Ведь во время любой ярмарки товаров из Синеокой белорусские сыры и колбасы распродаются за считанные часы. Все благодаря тому, что в республике сохранили еще строгие советские ГОСТы. В то время, как российские производители перешли на менее требовательные «технические условия».

Надежда Шелдукова, житель г. Смоленск:

У меня в холодильнике, например, больше белорусских продуктов. Предпочитаю молочное: вот молочко, пудинг, сметана. Мне нравятся белорусские товары тем, что они всегда качественные, очень напоминают домашние, сметана по качеству напоминает мне детство.

Илона Волынец, корреспондент:

Большим спросом у россиян пользуются белорусские магазины шаговой доступности. От остальных они отличаются вот такими говорящими витринами. Кстати, этот магазин в Смоленске открылся совсем недавно. Еще остались шарики. Давайте посмотрим, есть ли там покупатели.

Утро рабочего дня, а у касс очереди. Традиционно смоляне больше всего интересуются белорусской молочкой и мясом.

Покупатели:

Молочные продукты только белорусские покупаем. Только белорусское. У вас такое изобилие, вы меня извините, что на всю Европу хватит. И все уважают, потому что есть за что.

Хлебобулочные изделия люблю и сладости, и колбасы, и обслуживание. Да и вообще все люблю белорусское. Хотя сама россиянка.

Продавец:

У нас почти весь товар раскупается. Вечером не остается.

К изобилию товаров под знаком BY прежде всего привыкли в приграничной зоне. Белорусские деликатесы на каждом шагу в Смоленске. Правда, сейчас полки с нашими продуктами заметно опустели.

Продавец:

По колбасе уже и ничего не осталось, грудинка вот осталась вакуумированная брестская. Вот заморозка пользуется спросом. Это все, что осталось. Пока последний, сказали, привоз.

Россияне:

Белорусские продукты, конечно, мы любим. И очень рады в Москве, что вы приезжаете к нам, потому что это всегда хорошее качество.

У колбасы белорусской, конечно, качество хорошее. Вкусная колбаса, берут ее хорошо.

Белорусские товары превосходные. Намного лучше российских. И по качеству, и по вкусу. Мы сами бы в Беларусь переехали жить, но уже поздно.

По качеству вообще отлично, я сама беру. У меня ребенок – я беру молоко именно белорусское.

На ограничение поставок здесь отреагировали быстро. Сеть белорусских гипермаркетов уже перестроилась на поставщиков, которые оказались вне запрещенного списка.

Николай Куцко, советник, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Смоленске:

Так и говорят, так называют: посол, почему у нас нет того-то, почему у нас нет мозырьского кефира - любят они, почему нет витебского молока? Я отвечаю то, что есть: мы поставляли в Российскую Федерацию где-то 50-60% нашей продовольственной группы товаров, поставляем и будем поставлять.

163 лаборатории Беларуси аккредитованы в системе ХАССП, позволяющей осуществлять контроль на всех этапах производства, хранения и реализации.

Более того, 800 переработчиков, государственных и частных, свою продукцию на российский рынок поставляют по сертификатам, выданным российскими же лабораториями.

Главный санитарный врач страны приводит пример: за последнее время экзамен сдали 6,5 тысяч проб. Оценку «отлично» не получили лишь 5. Это хороший показатель, но даже по таким единичным отклонениям принимаются самые жесткие меры.

Игорь Гаевский, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:

У нас многоуровневая система обеспечения качества безопасности нашего продовольствия. Во-первых, а есть структуры, которые контролируют сырье, которое производится и поступает на предприятия. Дальше на предприятиях организован внутренний производственный контроль, который заключается не только входным, но и по технологии, и потом, в конце, на выходе, готовой продукции. Дальше к этому подключается Госстандарт, который обеспечивает показатели качества, который смотрит, чтобы людей на ГОСТы, ОСТы, на все эти документы, которые сегодня наработаны, которым должна соответствовать продукция. Есть ветеринарная служба, которая смотрит по своим показателям как сырье, так и часть продукции, которая идет в ходе приготовления. И мы, санитарная служба Министерства здравоохранения, у нас экспертный, можно сказать, выборочный государственный контроль и надзор. Мы являемся той структурой, которая ставит точки над «і». Если кто-то где-то прокололся или кто-то где-то чего-то недоделал, упустил, умысел какой-то допустил вдруг (такое возможно), мы всегда подчищаем, обнаруживаем и практически все это дело не пускаем в оборот.

Еще в начале года Минск и Москва согласовали объемы поставок белорусских молочных продуктов, свинины, говядины и мяса птицы на российский рынок. Ни одна из этих позиций не приблизилась к 100%.

Поэтому упреки в адрес белорусской стороны о якобы перенасыщении соседнего рынка своей продукцией далеки от реальности.

Александр Лукашенко:

Зачем тогда в этой ситуации нагнетать обстановку и создавать проблемы? Зачем? Мы ведь до эмбарго, в начале года, договорились, тоже в нарушении таможенных наших соглашений, что мы будем в Россию поставлять столько тысяч тонн мяса, 3 миллиона с лишним (с половиной, наверное, примерно) тонн молока, рыбы и так далее. Мы договорились, это в начале прошлого года, до всяких эмбарго. И на сегодняшний день, на конец года, мы недопоставили этой продукции в договоренных объемах. Чего нас упрекать, что мы увеличили что-то, привезли откуда-то? Мы договорились и имеем возможность поставки на российский рынок еще по 10-15% товаров, начиная от молочных, мясных продуктов и заканчивая рыбой. Какие могут быть упреки, что мы тут увеличили что-то и поставляем сверх нормы, демпингуя, сбивая цены в Российской Федерации? Не может быть претензий.

Оперативно выработать меры по урегулированию ситуации и снятию барьеров в торговле с Россией президент поручал Правительству. Тем не менее работой чиновников в этом направлении Александр Лукашенко не доволен. Ведь в проблеме можно было детально разобраться, сев за стол переговоров с партнерами еще в августе.

Александр Лукашенко:

Мое возмущение вызвало не только поведение России, но и бесхребетность нашего Правительства, которое в очередной раз выводит проблемы, дохлые проблемы, на Президента, Михаил Владимирович. И господин Русый. Это единственный человек, которому поручал обеспечить контроль за ценообразованием и продажей продовольственных товаров. И вы за это сегодня мне ответите.

С августа проблема. Вы меня убеждали в том, что проблем нет. С Данквертом обо всем договорились. Где эти договоренности? Почему вы опять меня вмешиваете в эти вопросы? Почему вы выводите на самый высокий уровень решение этих проблем?

Неделю назад примерно мною были даны конкретные поручения Правительству оперативно выработать действенные меры по урегулированию ситуации и снятию запретов и ограничений на поставки в Россию и транзит по ее территории. Также был поставлен вопрос о противодействии подобной политики со стороны Российской Федерации. Конкретным лицам я позвонил лично и поставил им задачу. Я хочу сегодня услышать, как выполнено мое поручение. Но нерасторопность и пассивность со стороны наших Министерств, руководителей предприятий, губернаторов и Правительства меня просто поражает. Чего ждали три месяца? Почему сразу не предложили нашим партнерам детально разобраться по сути проблем, почему не снимали оперативно эти вопросы? В своих докладах вы бойко отметаете все обвинения в свой адрес, а где ваш запал за столом переговоров?

Главу государства в первую очередь интересует, когда возобновятся поставки продукции двух десятков белорусских предприятий, попавших под эмбарго, и как республика будет обеспечивать свои транзитные обязательства. Ведь запрет перемещения товаров по территории страны противоречит нормам международного права.

Александр Лукашенко:

Если Россия не хочет, чтобы какие-то товары шли через нее транзитом в Казахстан, Узбекистан, Китай, Монголию, Турцию и другие страны – пусть она занимается запретом этого транзита. Но не мы. Мы – транзитная республика, мы от этого получаем хоть небольшие, но какие-то деньги. Мы не можем запретить через нашу территорию транзитировать товары в другие страны. Это нарушение всех норм международного права. И мы понимаем, что Россия нас таким образом толкает впереди себя, чтобы мы запретили, мы не пускали, а в то же время через прибалтийскую границу и другие пограничные пункты они увеличивают этот транзит.

Возникает вопрос: они что, хотят закрыть Беларусь как транзитное государство? Это же наш ресурс. Мы этого допустить не можем. Мы все транзитные грузы, отработали механизм, сопровождаем до границ Российской Федерации (под конвоем ГАИ), передаем России. А они уже пускай там запрещают, если они хотят не допустить транзита. Но это, еще раз подчеркиваю, нарушение всех норм международного права и нам не стоит в это втягиваться.

В итоге совещания президент поставил задачу в течение 10 дней урегулировать все вопросы. Из 23 предприятий, остановивших отгрузки продукции в Россию, два уже возобновят поставки в ближайшее время.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Главой государства жестко поставлены вопросы контроля качества внутри, порядок на наших предприятиях, технология переработки, соблюдение всех видов регламентов, начиная от границы по транзиту, допущение реэкспорта и поставка нашей продукции.

Поднимали узкий вопрос, почему такое стало возможным. Потому что мы должны работать в единой методологической базе. Мы должны знать, где взят образец, по каким методологиям. Если есть какое-то нарекание, немедленно должно быть проведено расследование.

Завтра проводим встречу с Аркадием Владимировичем Дворковичем, С Данквертом. Все наши предложения будут донесены до соответствующих служб. И мы вносим предложение настойчиво и требовательно, чтобы такая методология была единой. Российская Федерация тоже предлагает, что мы должны оперативно выстроить в рамках Единого евразийского экономического пространства систему учета всех выявленных нарушений и мер реагирования. Поставлена главой задача перед нашими руководителями по поиску новых рынков сбыта, активному. Они есть, мы работаем с 50 странами, но объем небольшой, надо активнее работать.

Обсуждает проблемный вопрос и экспертное сообщество. По мнению аналитиков, активнее следует прорабатывать экономические механизмы взаимодействия двух стран.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:

Нужно действовать как цивилизованное государство. Если мы сейчас сядем и договоримся (вы пропустите нашу продукцию, она хорошая и так далее), пропустят, но не исключено, что такая ситуация может возникнуть еще раз. Поэтому давайте создавать действенные механизмы. Экономические механизмы у нас не проработаны. Нужно садиться и решать эти вопросы.

Александр Ивановский, доктор технических наук, профессор:

Глава государства отметил, что не надо все в кучу. Существуют определенные группы, которые заинтересованы в том, чтобы белорусская продукция не попадала на этот рынок. Они имеют высокий потенциал продаж и достаточно высокое качество. В то же время можно продукцию менее высокого качества доставлять из других регионов и продавать по той же самой цене. И получать соответствующий навар.

***

Масло в огонь заметно подливают средства массовой информации. И кажется, наши коллеги пока торопятся с выводами.

Илона Волынец, корреспондент:

Последнее время в российских СМИ все чаще стали появляться репортажи, в которых журналисты критикуют белорусскую продукцию. Вот, например, цитата из сюжета: «Репутация белорусской колбасы оказалась подмоченной. В ходовом товаре, который соседнее государство активно рекламировало как самый качественный, все чаще обнаруживаются далеко не безобидные компоненты».

Интересно, а как на это реагируют обычные россияне?

Как оказалось, к подобным заявлениям российские потребители относятся весьма скептически.

Россияне:

Гоняются за белорусским. У вас лучше, чище, у вас натуральное. Так что возите больше и не слушайте никого.

Очень с трудом в это верится. Потому что продукция все равно вкуснее, чем наша местная.

Ссориться нам не нужно. Ваши товары мы очень любим. Так что привозите!

Максим Захаров – главный редактор известного смоленского издания. Журналист уверен: повода для громких заголовков нет, поэтому раздувать сенсацию из продовольственного эмбарго не стоит.

Максим Захаров, журналист:

Все эти ссоры носят ситуационный характер и вызваны импульсами, которые к нам поступают из Европы, связаны с геополитикой, но эти дружеские отношения между Россией и Беларусью не подвергаются никакому сомнению.

По белорусским сыркам и творожку соскучилась Альвина Михайловна. От родного села до белорусской границы всего 35 километров, поэтому пенсионерка часто и сама в Минск ездит на шопинг.

Альвина Гаврина:

Там хозяин - там не загуляют. Если батька скажет, то и порядок весь.

Так что, вам легче жить. У вас хороший хозяин.

Я ежу в Минск - всегда набираю хлеба.

От большой политики бабушка далека. Беларусь считает второй родиной. В Синеокой живут близкие родственники. И семье граница еще никогда не была помехой.

Президент России на этой неделе в послании Федеральному собранию отметил, что в Евразийском экономическом союзе, который начинает работать с 1 января 2015 года, все равны и должно быть взаимное уважение. Напомним этот фрагмент.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

С 1 января 2015 года в полном объёме начнёт работать Евразийский экономический союз. В чём его базовые принципы? Напомню. Прежде всего это равноправие, прагматизм и взаимное уважение. Это сохранение национальной самобытности и государственного суверенитета всех стран-участниц. Убеждён, что тесная кооперация станет мощным источником развития для всех участников Евразийского союза.