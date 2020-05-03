«Вот это мамы – они продолговатые». Рассказываем о перспективах выращивания кукурузы в Беларуси

Новости Беларуси. Люди постарше помнят советскую кукурузную кампанию. О царице полей тогда писали книги, пели песни, снимали фильмы, кто в ней нуждается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Потом те времена, конечно, много ругали. Но сегодня нет-нет и приведут в пример, ведь продовольственный вопрос – как накормить миллионы людей – похоже, вновь выходит на первый план. Игорь Позняк, СТВ:

Дело здесь и в том, о чем так рьяно кричит с мировых трибун знаменитая шведская девочка. И в том, что же миру принесет нынешняя ситуация, и та стратегия, которую избрали многие страны, массово сворачивая промышленность и сельское хозяйство.

В ООН уже предупреждают об угрозе мирового голода из-за пандемии коронавируса. И причинно-следственная цепочка здесь предельно проста – как нельзя лучшая иллюстрация к почти детской поговорке: что посеем сегодня, то пожнем завтра. А это переводя на язык высоких материй, та самая продовольственная безопасность. По всей Европе, похоже, будут серьезнейшие проблемы со сбором урожая. Фермерам, которые обычно рассчитывали на трудовых мигрантов, элементарно не хватает рабочих рук. Только во Франции как минимум 200 тысяч. Надежды на то, что работать на сборе урожая будут сотрудники закрывшихся из-за пандемии ресторанов, отелей и магазинов или же студенты, которых распустили на каникулы, пока не оправдываются.

«Я призываю вас сделать шаг вперед, чтобы мы все смогли поесть», – с такими словами обратился к тем, кто сейчас из-за коронавируса не работает, министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом. Вот почему сейчас так важно не остановиться и сохранить любое производство. Ну а что же до кукурузы, с которой мы начали. Для Беларуси эта культура важнейшая – она, так сказать, условие нормальной работы животноводства, а даже уже по цепочке. Массовый сев кукурузы сейчас выходит на финишную прямую. А это повод обратиться к самым истокам вопроса – семена, которые мы сегодня уже вспоминали метафорично, ну а сейчас в прямом смысле. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Мы застали опытного механизатора Николая Яхновца, кажется, врасплох. Выходной, воскресенье, дело ближе к обеду. В «Покровском» ради «дефицитной» влаги, несмотря на то, что показывает календарь, выходят в поля. Эта посевная для Николая юбилейная, 25-я. Только ему доверяют ответственный сев родительских форм кукурузы.

Николай Яхновец, механизатор сельхозпредприятия «Покровский»:

Вот это мамы – они продолговатые, а вот это более кругленькие – это папы. Из них будут готовить семена, правда, уже на будущий год. Каждое утро лично «заряжает» свой агрегат. Говорит, с этим строго: перепутал – остался без результата.

Николай Яхновец:

Пыль, сухо, плохо. Иногда не видно, остановишься. Но можно сеять, стараться и все.

В «Покровском» под семена уже не первый год отводят 60 гектаров. Это около 5 % от всех площадей, которые уготовлены в хозяйстве под царицу полей. Они же позволят неплохо сэкономить. Баш на баш с кукурузокалибровочным заводом.

Евгений Ничингер, директор сельхозпредприятия «Покровский»:

За счет родительских форм мы, сдавши на калибровочный завод, имеем деньги на «Бресттравах», на которые мы можем потом закупить семена отечественных гибридов на зеленую массу полностью.

Получают посевной материал до 80 % от нужного объема. Остаются и «свободные» финансы для развития. Каждый год работают на отечественных семенах. По словам директора, прошлый стал показательным – на «своем» можно не только выращивать, но и зарабатывать.

Евгений Ничингер:

Опыт прошлого года показал, что можно получить и прибыль, и урожайность. Ничем сильно не отличается от каких-то гибридов иностранного производства. То есть брать на зеленую массу показало урожайность хорошую, до 460 центнеров с гектара на зеленую массу. Родительские формы дали 142 в бункерном весе центнера с гектара. Я считаю, это приличный урожай. И в денежном отношении, и хозяйство можно содержать.

Более 10 лет в Беларуси используют семена собственного производства. Раньше их приходилось приобретать за границей – тратить валютные средства. Сейчас импорта стало значительно меньше. В Беларуси два кукурузокалибровочных завода. Один из них в Ивацевичском районе.

Здесь зернышки калибруют по форме, весу и очистке. Затем они получают своеобразный иммунитет от всех болезней и вредителей. Семена по карману любому хозяйству в стране. География – Брестская, Гродненская и Минская области.

Андрей Семёнчик, водитель сельхозпредприятия «Хатьковцы»:

Приехал из Волковысского района, СПК «Хатьковцы». Загрузил 4 тонны, загрузили быстро. Перед этим приезжал – загружали 12 тонн, тоже быстро. Надо спешить – ждут, сеют уже кукурузу полным ходом. Стоять некогда.

Процесс идет нон-стоп – ежедневно увозят до 100 тонн семян. Посевная кампания в хозяйствах в самом разгаре, даже день простоя непозволительная роскошь. В целом завод планирует отгрузить 9 тысяч тонн. Потребность страны закроют на 30 %, а могут и наполовину. Здесь не скрывают: рассчитывали на другую реализацию. В закромах еще минимум 4 000 тонн.

Инна Касперович, заместитель директора Ивацевичского кукурузокалибровочного завода:

Мы готовы приготовить 15 тысяч тонн семян. У нас это получается. Но у нас нет сбыта. То есть нет реализации, чтобы мы могли работать на полную мощность.

Есть маркетинг – лояльные условия оптовикам, скидки. За 10 лет шагнули и в качестве семян. Всхожесть, защита, адаптация к климатическим условиям, точность калибровки. Предлагают и ассортимент – 7 гибридов белорусской, украинской и немецкой селекции.

Марина Струневская, инженер-лаборант Ивацевичского кукурузокалибровочного завода:

Самый минимальный показатель всхожести 95. Максимальный 99. Поэтому этот показатель влияет на всхожесть на полях. Сорта, которые мы выращиваем, устойчивы к полеганию, засухоустойчивые и хорошо растут в наших климатических условиях.

В Брестской области в 2020 году отечественными семенами кукурузы отсеют до 65 % площадей. В основном хозяйства берут их на зеленую массу – там гибриды показывают результат на уровне зарубежных. Важная оговорка аграриев: при соблюдении технологий возделывания.

Владимир Булат, главный агроном сельхозпредприятия «Покровский»:

Я всегда смотрю, как механизатор заделывает семена в почву и раскладку семян. Обязательно. Прошелся, взял линейку.

А вот на зерно, говорит агроном Владимир Булат, «наши» семена дают урожай 80 центнеров с гектара. Результат на четверочку. Владимир Булат:

Меньше урожайность зерна. Мне хочется зерно взять, чтобы было прилично, хотя бы за 100-120. Как початки, которые беру, как говорится, 140. Вот хочется зерна взять хотя бы 120 с гектара. Тогда я скажу, что это вообще идеально.

В лабораториях кукурузокалибровочного приготовили достойный ответ. В этом сезоне у них на поле выходит новый игрок.

Марина Струневская:

Это семена нашего нового гибрида «Зернослав», который в этом году мы выращивали. Это гибрид среднеранний. ФАО у него 180. Поэтому он по показателям не уступает немецким сортам, у него высокий потенциал урожайности зерна.

Опробовать новинку решили уже в Брестском районе. Первомай здесь встречают не за праздничным столом, а на работе, в поле. Завершение сева кукурузы – вопрос двух дней. Удачно для аграриев сложились и погодные условия – прошел дождь. Семена отечественные и зарубежные, пропорция 70 на 30. Ставка на 11 сортов гибридов по принципу «не клади яйца в одну корзину».

Олег Циолта, главный агроном сельхозпредприятия «Агро-сад «Рассвет»:

Мы не отдаем предпочтение одной фирме, так как из года в год качество семян разное. Погодные условия разные, мы стараемся сеять разными фирмами, чтобы видеть, что лучше, а что хуже. Как правило, они дают на одном уровне, но разница есть. Это зависит от плодородия почвы, от технологии ухода.

Один немаловажный фактор – цена вопроса. Покупка белорусских семян – это ощутимая экономия. Тонна стоит дешевле импортных в 3-4 раза. Попутно белорусские производители регулируют цены зарубежных – снизили на 40 %. Сев кукурузы на зерно и силос идет во всех регионах страны. Важно завершить работы вовремя.