Новостройки становятся ещё доступнее. Dana Holdings продаёт квартиры с рассрочкой на 100 месяцев и без первого взноса

Новости Беларуси. Застройщик, который возводит наиболее известные комплексы города, расширяет рамки самого популярного предложения этого года. Акция «Покупайте сейчас – платите потом» теперь действует и на квартиры в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Стать владельцем готовой квартиры с видом на Национальную библиотеку и Слепянскую водную систему или же жить в центре Минска, но в окружении природы, можно прямо сейчас. И вот главная новость – купить квартиру можно в рассрочку на 100 месяцев и без первоначального взноса! Таких предложений еще не делал никто. Все подробности знает Вадим Смоляк.

«Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» – очень популярные жилые комплексы. И только сейчас купить престижную квартиру можно с максимальной выгодой. Застройщик делает абсолютно уникальное предложение – беспроцентная рассрочка сроком на 100 месяцев. Это больше 8 лет!

И никакого первого взноса. Не нужны справки о доходах, не нужны поручители. Нужен только паспорт. Самое главное – условия рассрочки вы выбираете сами.

Вибор Мулич, председатель совета директоров компании:

В строительство жилых комплексов наша компания инвестирует значительные суммы собственных средства. Это позволяет нам предлагать нашим покупателям самые выгодные условия. Так, в уже завершенных домах комплекса «Маяк Минска» и строящихся домах комплекса «Парк Челюскинцев» мы проводим уникальную акцию. Здесь квартиру можно купить в длительную рассрочку без первоначального взноса! Таких условий застройщики не предлагают нигде в мире!

«Маяк Минска» – первый в столице комплекс, который строится по принципу «город в городе». Есть станция метро «Восток». Магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы.

Рядом лучшее место для прогулок – набережная Слепянской водной системы. Кстати, ее видно из окон домов комплекса. Как и одну из главных архитектурных достопримечательностей Европы – Национальную библиотеку.

Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр страны Dana Mall. Еще одно место активной городской жизни – бульвар Пикассо с мультимедийным фонтаном «Дана Танец». Все дома уже построены и ждут новоселов. Называются «Микеланджело», «Гоген» и «Рафаэль».

В доме «Микеланджело», который состоит из двух секций, переменная этажность – от 9 до 13 этажей. Его отличительная особенность – открытые террасы.

Дома «Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей составляют единый ансамбль – у них общий стилобат. На первом и втором этажах открываются кафе, магазины, а также оздоровительный комплекс.

Есть много плюсов для молодых родителей, главный из которых – это детский сад, только что построенный прямо во дворе.





Виктор Гордин, житель Минска:

Район нравится уже давно. «Маяк Минска» нам интересен, потому что здесь детский сад и школа. Все прямо в квартале находится. Ребенок есть, поэтому очень нужное место. Все готово уже – можно приезжать и жить.

Торговый центра, библиотека. Просто сам район приятен.





В самом центре минской природы – новый квартал «Парк Челюскинцев». Здесь возводят два дома. Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива. И так будет всегда, ведь больше строительство здесь вестись не будет. Совсем рядом – главный проспект столицы и сразу две станции метро. Школы и детские сады, поликлиники, больницы, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры.

Если внести сразу 30 % от стоимости, следующие полгода платить вообще не придётся. Возможность приобрести жилье есть у каждого белоруса, ведь ехать в столицу для этого необязательно. Точки продаж есть более чем в 15 городах страны. А если оформить покупку онлайн, вы сэкономите до 10 тысяч рублей.