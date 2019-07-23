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Президент – Караеву о топливе в АПК: «Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным»

23 июля 2019 19:28
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Новости Беларуси. Президент 23 июля провел селекторное совещание по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «За 20 дней мы однозначно должны закончить уборку»

Александр Лукашенко потребовал обеспечить качественную уборку урожая: все, что есть на полях, должно оказаться в закромах.

Президент – Караеву о топливе в АПК: «Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По топливу мы договорились – это ответственность правительства и лично премьер-министра. По топливу и удобрениям как только возможно ищите схемы: надо поддержать. Плюс добавилась эта техника, особенно зерноуборочная, но с условием, что хранение нормальное.

Поэтому, Юрий Хаджимуратович, вы по-военному подключитесь к этому процессу. Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным.

Ключевые вопросы селекторного совещания у Президента

# Сельское хозяйство # Экономика # Александр Лукашенко # Юрий Караев # Фотофакт

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