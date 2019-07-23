Президент – Караеву о топливе в АПК: «Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным»

Александр Лукашенко потребовал обеспечить качественную уборку урожая: все, что есть на полях, должно оказаться в закромах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По топливу мы договорились – это ответственность правительства и лично премьер-министра. По топливу и удобрениям как только возможно ищите схемы: надо поддержать. Плюс добавилась эта техника, особенно зерноуборочная, но с условием, что хранение нормальное.

Поэтому, Юрий Хаджимуратович, вы по-военному подключитесь к этому процессу. Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным.

Ключевые вопросы селекторного совещания у Президента