Новости экономики за 23.07.2019

Новости Беларуси. В Логойске построят завод по производству котлет и других полуфабрикатов глубокой заморозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новейшие технологии позволят предприятию выйти в число лидеров мясоперерабатывающей отрасли по производству продукции глубокой заморозки и покрыть спрос всех любителей фастфуда. Сейчас проект строительства – в стадии обсуждения. По бизнес-плану новое предприятие должно выпускать 16 т котлет замороженных и 5 т бекона нарезанного в сутки. Уже известно, что основным потребителем этой продукции станут рестораны McDonalds.

Популярный интернет-магазин берет деньги за самовывоз товара. Эта новость вызвала шквал обсуждений и комментариев в сети.

МАРТ прокомментировал правомерность действий продавца. По правилам торговли и в соответствии с законом о защите прав потребителей, продавец не имеет права навязывать дополнительные платные услуги. Можно согласовать стоимость доставки товара и предупредить об этом покупателя. А вот расходы продавца по перемещению товара внутри своих торговых площадей и офисов должны включаться в стоимость товара. То есть брать плату за выдачу покупки на месте – неправомерно.

«БЕЛАРУСБАНК» ПОВЫШАЕТ КОМИССИЮ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТОЧКАМИ

«Беларусбанк» с 1 августа изменит комиссию по операциям с карточками. Так, за снятие наличных в банкоматах других банков придётся заплатить 2,5% от суммы. Посмотреть баланс на карточке в банкомате банка-резидента будет стоить 1 рубль и 1 рубль 50 копеек, если банк-нерезидент.