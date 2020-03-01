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Воспитателю забыли доплатить надбавку. Как так вышло?

01 марта 2020 17:55
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Новости Беларуси. Профсоюзы регулярно работают над внедрением своих инициатив в законодательство. Но чаще приходится разбираться с теми, что есть, сообщили в программе «Неделя». 

Воспитателю забыли доплатить надбавку. Как так вышло?-1

С начала января изменился подход к расчету зарплат бюджетников, а вместе с расчетными в федерацию полетели обращения. Люди не досчитались приличных сумм. Правда, причина оказалась субъективной.

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Воспитателю забыли доплатить надбавку. Как так вышло?-4

Например, Анне Шейкиной, воспитателю группы продлённого дня, просто забыли доплатить за работу с детьми с особенностями психофизического развития.

Воспитателю забыли доплатить надбавку. Как так вышло?-7



Анна Шейкина, воспитатель группы продлённого дня СШ № 34 Гродно:
По приказу, у меня есть надбавка за работу с такими детьми. Этот приказ был написан, все его видели. Но бухгалтерия мне эту дотацию не додала. Поэтому мы нашли эту ошибку. В этом месяце все эти выплаты мне вернули.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Алена Сырова # Анна Шейкина # Фотофакт

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