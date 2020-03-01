Воспитателю забыли доплатить надбавку. Как так вышло?

Новости Беларуси. Профсоюзы регулярно работают над внедрением своих инициатив в законодательство. Но чаще приходится разбираться с теми, что есть, сообщили в программе «Неделя».

С начала января изменился подход к расчету зарплат бюджетников, а вместе с расчетными в федерацию полетели обращения. Люди не досчитались приличных сумм. Правда, причина оказалась субъективной.





Анна Шейкина, воспитатель группы продлённого дня СШ № 34 Гродно:

По приказу, у меня есть надбавка за работу с такими детьми. Этот приказ был написан, все его видели. Но бухгалтерия мне эту дотацию не додала. Поэтому мы нашли эту ошибку. В этом месяце все эти выплаты мне вернули.