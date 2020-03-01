Когда откроется первый мультибрендовый магазин made in Belarus, и что будет с секонд-хендами? Рассказывает глава «Беллегпрома»

Новости Беларуси. По сути, совершенно не имеет значения – государственное предприятие или частное, крупный бизнес или индивидуальный предприниматель. Из отдельно взятого успеха состоит успех всей отрасли. Об этом как никто другие знают руководители профильных министерств и концернов, сообщили в программе «Неделя». Когда в Минске откроется первый мультибрендовый магазин made in Belarus? Закрыть или нет – как быть с секонд-хендами? Почему «Камволь» так и не вышел на проектную мощность, и как все-таки на нее выйти? Об этом и не только интервью «Недели» с председателем концерна «Беллегпром» Татьяной Лугиной. Юлия Огнева, СТВ:

Давайте для начала о том, как сработали в 2019 году. Здесь и целый год и, наверное, еще полгода после того, как вы вступили в должность. «Заработная плата в среднем по отрасли у нас составила 670 рублей»

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Основные итоги мы подвели уже и с руководителями предприятий. Уже состоялась на базе концерна итоговая коллегия, на которой рассматривались и проблемы. Это, конечно же, и закредитованность предприятий, высококонкурентная среда на рынке, безусловно. Если взять по году, то заработная плата в среднем по отрасли у нас составила 670 рублей. Экспорт составил у нас порядка 94 %. Просела у нас Российская Федерация, мы потеряли свою долю – порядка 20 %. Но при этом плюс 0,6 % и 0,5 % соответственно показали положительную динамику на рынке Евросоюза и иных странах «дальней дуги». Юлия Огнева:

Нам не хватает, например, костюмного ассортимента. Есть ли уже подвижки в этом направлении, и вообще, какая еще продукция, чего нам не хватает, даже на внутреннем рынке? «Мода – это все-таки женское лицо» Татьяна Лугина:

Есть определенные сдвиги на ряде предприятий. Это наш Новогрудок, «БелКредо». Оно сегодня осознанно процентов 60 своей продукции, производственной программы ежемесячной формирует именно из тканей Минского камвольного комбината. Коллекцию «весна-лето» мы увидим уже часть. Но основную мы планируем из шерстяных и шерстесодержащих тканей. Это будет август, зима следующего года. Опять же, у нас сменился руководитель в Центре моды с 1 января.

Юлия Огнева:

Громкая история была. Татьяна Лугина:

Да, громкая история была. Не знаю, закончилась она или нет. Но все-таки, наверное, наш посыл и наша задача, как мы себе видим работу по Центру моды, она немного не совпадала с видением и стратегии, и работы предыдущего директора. Ни в коей мере мы не умоляем его достоинств. Но все-таки хочу сказать, что мода – это все-таки женское лицо. Хочется вернуть ту славу и то предназначение, название, что Центр моды, кроме того что это производственная площадка – хотелось бы, чтобы оно вернулось. Вторым направлением деятельности я вижу, чтобы было и домом, базовой обучающей структурой моды тех же дизайнеров. Юлия Огнева:

Законодателей моды. Татьяна Лугина:

Да, конструкторов, чтобы там были семинары. Юлия Огнева:

А вот шоурум вы собирались создать. «У нас задача – 7 магазинов открыть до конца года по стране» Татьяна Лугина:

Да, шоурум мы делаем. У нас сейчас косметический ремонт идет. На базе концерна мы делаем. Плюс проект по мультибрендовому магазину. Да, мы, может, идем не такими большими шагами. Все упирается в денежные средства, как обычно. Но все равно мы двигаемся. У нас задача – 7 магазинов открыть до конца года по стране.

Юлия Огнева:

Давайте о непростом предприятии – «Камволь». В него было вложено 110 миллионов евро. Но на совещании у Президента, которое состоялось в декабре 2019 года, именно оно было названо в числе наиболее проблемных. Что сейчас с ним, и планируется ли перевозить «Сукно» на «Камволь»? Изделия мужские класса «люкс» востребованы не в том объеме Татьяна Лугина:

В 2020 году мы уже порядка 5-6 миллионов метров погонных должны были выпускать тканей высокого класса с содержанием шерсти, в основном класса «люкс». Но, к сожалению, мода, тренды последних лет показывают другую динамику. То есть ценовой фактор в конкурентоспособности выходит на передний план. И изделия мужские класса «люкс» не так может быть востребованы или востребованы не в том объеме. Пошагово мы до 2023 года должны выйти на эти объемы. Единственное, какая будет структура ассортимента и что будет внутри, какие будут вкладываться смески. Тут уже покажет время. «В этом году мы должны провести процедуру закупки оборудования» Юлия Огнева:

А сколько выпустили по году, какой объем? Татьяна Лугина:

2 миллиона 830. Пришел новый руководитель (наверное, все слышали) Ирина Витальевна Григорян, которая работала на «Ручайке». Ей тоже задачи, конечно, поставлены достаточно точечные и многовекторные.

Юлия Огнева:

А «Сукно»? Татьяна Лугина:

Написана уже матрица задач, у нас закреплены люди. Единственное, что сейчас выверяется еще раз точно эта цепочка того оборудования, какое мы предполагаем к закупке, чтобы не было никаких вопросов. То есть актуализируем с учетом прихода нового руководителя. В этом году мы должны провести процедуру закупки оборудования. В середине следующего года оно будет смонтировано, и поэтапно начнут переходить люди. О магазинах секонд-хенд: «С этим направлением деятельности не так просто разобраться» Юлия Огнева:

Сразу после вашего назначения у нас с вами состоялось интервью. Тогда достаточно много шума наделала тема секонд-хенда. Расскажите, удалось за это время продвинуться в этом вопросе?