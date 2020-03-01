Прямой эфир

Почему накопительная пенсия более справедлива? Михаил Орда объясняет

01 марта 2020 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Недавно профсоюзам удалось отстоять справедливые выплаты для тех, кто работал в особых условиях, а с переходом на новую систему оказался по итогу с копейками на руках, сообщили в программе «Неделя». 

Почему накопительная пенсия более справедлива? Михаил Орда объясняет-1

Александр Лукашенко – ФПБ о росте цен: «Вот защитите людей. Вы в состоянии это сделать»

Почему накопительная пенсия более справедлива? Михаил Орда объясняет-4

Уравнительная система выплат пенсий, а такая выходит у нас сейчас, просто несправедлива. Работают-то все по-разному, значит и сумма должна отличаться. Президент анонсировал скорые изменения в пенсионной системе, их начнут обсуждать уже в конце года и, конечно, с участием профсоюзов.   

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Возьмем ту же Японию. Там смешанный принцип: есть солидарная пенсия, определенный уровень, выплачивают пенсию и туда тоже перечисляются определенные деньги. А есть пенсия накопительная, она зависит от вклада, она накапливается на отдельном счете. У нас она тоже есть.
И я думаю, что эти две модели вполне могут работать вместе, как работают во многих странах, и дополняют друг друга. Как раз накопительная, по нашему мнению, более справедлива, потому что зависит от того вклада, который делает человек.

Почему накопительная пенсия более справедлива? Михаил Орда объясняет-7

# Пенсии # Экономика # Михаил Орда # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда откроется первый мультибрендовый магазин made in Belarus, и что будет с секонд-хендами? Рассказывает глава «Беллегпрома»
01 марта 2020 16:57

Когда откроется первый мультибрендовый магазин made in Belarus, и что будет с секонд-хендами? Рассказывает глава «Беллегпрома»

Александр Лукашенко – ФПБ о росте цен: «Вот защитите людей. Вы в состоянии это сделать»
28 февраля 2020 19:39

Александр Лукашенко – ФПБ о росте цен: «Вот защитите людей. Вы в состоянии это сделать»

Президент Беларуси: «В гаражах делают колбасу в России, а качественный продукт наш не пускают»
28 февраля 2020 18:54

Президент Беларуси: «В гаражах делают колбасу в России, а качественный продукт наш не пускают»