Почему накопительная пенсия более справедлива? Михаил Орда объясняет

Новости Беларуси. Недавно профсоюзам удалось отстоять справедливые выплаты для тех, кто работал в особых условиях, а с переходом на новую систему оказался по итогу с копейками на руках, сообщили в программе «Неделя».

Уравнительная система выплат пенсий, а такая выходит у нас сейчас, просто несправедлива. Работают-то все по-разному, значит и сумма должна отличаться. Президент анонсировал скорые изменения в пенсионной системе, их начнут обсуждать уже в конце года и, конечно, с участием профсоюзов.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Возьмем ту же Японию. Там смешанный принцип: есть солидарная пенсия, определенный уровень, выплачивают пенсию и туда тоже перечисляются определенные деньги. А есть пенсия накопительная, она зависит от вклада, она накапливается на отдельном счете. У нас она тоже есть.

И я думаю, что эти две модели вполне могут работать вместе, как работают во многих странах, и дополняют друг друга. Как раз накопительная, по нашему мнению, более справедлива, потому что зависит от того вклада, который делает человек.