МВФ оценивает первые шаги обновленного белорусского Правительства как обнадеживающие

Новости Беларуси. Международный валютный фонд оценивает первые шаги обновленного белорусского правительства как обнадеживающие. Об этом 16 марта заявил глава миссии МВФ Дэвид Хофман.

Представитель организации отметил, что поддерживает намерения национального банка сделать переход к более гибкому обменному курсу и ужесточить денежно-кредитную политику.

По его словам, нужно ужесточить и макроэкономическую политику, в том числе с помощью управления внутренним спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дэвид Хофман, руководитель миссии Международного валютного фонда:

Первые шаги, предпринятые властями после перестановки кадров в экономическом блоке, органах управления в декабре, были обнадеживающими. Действуя должным образом, Национальный банк также существенно ужесточил денежно-кредитную политику. Административные меры были отменены или частично сняты. Критически важно будет довести до конца эти первоначальные шаги и далее решительно ужесточить макроэкономическую политику.

16 марта в Минске эксперты МВФ подвели итоги мониторинга экономики нашей страны.

Это регулярная ежегодная миссия, во время которой проводится обзор развития экономики стран-членов фонда. На его основе учреждение формирует дальнейшую стратегию отношений с каждой страной.

Опыт взаимодействия с Беларусью уже есть. С января 2009 года по апрель 2010-го в нашей стране реализовали программу стэнд-бай. Речь идет о кредитной поддержке на 3,5 млрд долларов.