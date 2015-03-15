Людмила Добрынина: Человек с повышением финансовой грамотности может защитить себя от мошенничества

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Добрынина.

У человека, как и у государства: у государства есть бюджет, у человека тоже должен быть бюджет, какая-то, что ли, подушка финансовой безопасности.

Людмила Добрынина:

Каждый человек планирует свой бюджет. Финансовая грамотность – это возможность человека научиться грамотно управлять своими деньгами. Чтобы они приносили ему доход и, конечно, последующие какие-то сбережения и накопления.

Как часто вообще пользуетесь именно не наличными, а деньгами?

Людмила Добрынина:

Многие люди сегодня практически наличные деньги не носят в кошельках, а есть карточки, которыми прекрасно пользуются. Могут проверить и остаток, и наличие средств, и списание банком. Очень удобно. Не надо носить кошельки сегодня и думать о наличии этих средств.

А у вас есть платежные карточки? Может, можете какие-то показать?

Людмила Добрынина:

Будем рекламировать, да?

Рекламировать не будем.

Людмила Добрынина:

У меня платежная карточка наших банков, конечно.

Я могу свои карточки некоторые показать. У меня, действительно, есть много платежных карточек разных банков. Есть карточка и по интернет-банкингу, где коды.

Людмила Добрынина:

Я думаю, такой услугой вы пользуетесь и платите коммунальные платежи через интернет-банкинг.

Очень удобно, кстати. Есть у меня платежные карточки международных систем, но и национальные тоже имеются. В данном случае можно сказать, что я чуть-чуть финансово грамотно подкован. Именно по безналичным платежам.

Людмила Добрынина:

Ну, да.

Вы себя считаете финансово грамотным человеком либо здесь все-таки нет предела совершенству?

Людмила Добрынина:

Я считаю, что ни для кого нет предела совершенству. Очень быстро меняется спектр предоставляемых финансовых механизмов, даже банковских услуг. Они новые. Но если ими пользоваться, надо их познать, надо изучить сегодня. Поэтому каждый человек, и я в том числе, конечно, совершенствуемся, читаем, интересуемся и не стесняемся. Не надо никого стесняться.

Вы в своем семейном бюджете как-то делите зарплаты, которые у вас есть? Допустим, столько-то – на еду, столько-то – на обувь. Или, допустим, в этом месяце, например, на одежду я не буду тратиться, потому что не хватает.

Людмила Добрынина:

Может, мне проще говорить, потому что дети взрослые и сегодня у нас в семье осталось уже два человека, но, тем не менее, я думаю, каждый человек планирует. Если не получается с планированием, мы не сможем тогда предусмотреть и какие-то перспективные вопросы по решению именно таких крупных покупок. Но для этого, конечно, есть соответствующие банковские кредиты, у нас потребительские кредиты. Но в чем бывает ошибка и недорабатываем мы? Население часто встречается со мной и обращает внимание на то, что сегодня заключили договорные обязательства на исполнение потребительского кредита, или договор на покупку жилья, допустим, или на строительство жилья. Получается так, что не до конца читаем, не знаем условия возврата, порядок. Далее, не обращаем внимания на ответственность сторон, на процент кредитования или условия кредита.

В общем, короче говоря, люди невнимательны к прочтению договора, который они подписывают.

Людмила Добрынина:

Отсюда не могут своевременно вернуть кредитные ресурсы банку, отсутствуют собственные деньги. И, конечно, ситуации печальные. Любого человека, когда попадает в такую жизненную ситуацию, конечно, очень жалко и хочется ему помочь. Но всегда просим: будьте внимательны. Конечно, на первый взгляд, удобно, дешево, просто в оформлении. Но обратная сторона медали – что этот возврат может наступить через месяц, через два месяца, а мы еще не готовы, что планировали по доходам, то не получилось.

За несколько минут. То есть ты получаешь кредит, вроде бы, все хорошо, тебе дают деньги, а потом выясняется, что ты еще должен заплатить 500%. То есть получается, что тебе никакой зарплаты не хватит.

Людмила Добрынина:

500, может, это утрировано так. Но даже сегодня если более 50, вы понимаете, что это такое – человеку сделать такой оборот за месяц. Он не может просчитать и так продумать это все на перспективу.

Еще очень важно, что каждый человек с повышением финансовой грамотности может защитить себя от мошенничества. Все мы помним финансовые пирамиды. И чтобы этого не произошло, если человек более внимательно будет к этому относиться, то, конечно, таких вопросов не будет.

А какое место в этом деле занимает экономия? Вы экономите? Экономить вообще надо?

Людмила Добрынина:

Конечно, может, на данном этапе эта экономия присуща для каждого человека. В чем можно экономить? Если, допустим, можно пройти две остановки, транспорт общественный не использовать, то это надо делать. Это надо делать и для здоровья. На питании, конечно, не следует экономить, потому что особенно если быстро растущий организм, молодежи. Конечно, не следует. Набор продуктов также надо смотреть. Лучше качественно скушать, допустим, посмотреть то, что представляет сегодня этот состав продукции, чем покупать. И, действительно, не получишь ни пользы, ни здоровья, ни удовлетворения.

То есть нужно смотреть на состав, что покупаешь.

Людмила Добрынина:

Конечно. Вы знаете, как-то не обращают внимания у нас на услуги связи. Особенно это, наверное, касается молодежи. У молодежи несколько мобильных телефонов.

А это тоже финансовая грамотность. Да?

Людмила Добрынина:

Конечно. Мы не считаем звонки, когда мы звоним. Мы больше считаем коммунальные платежи. А сколько мы тратим на услуги связи, мы не считаем. А, действительно, обратить внимание, как это ударяет по кошельку прежде всего родителям, потому что что сделать один звонок, а который просто сегодня побеседовать с другом по телефону, чисто пообщаться. Но это мое личное видение. Как спросили, так и ответили.

А, например, использовать лотерею в качестве возможного подспорья. Как считаете? Вы, вообще, пользуетесь всякими «инструментами»?

Людмила Добрынина:

Нет. Вы знаете, лотерея – это как-то не очень, я симпатии большой не имею, не участвую. Но тот, кто особенно получает выигрыши, радуешься за того человека – это есть сегодня. И спортивная лотерея. Но этого сугубо, наверное, интерес каждого отдельно. Даже кто-то и выигрыш в пять тысяч сегодня считает как прибыль, как какой-то доход, хотя и небольшой.

Финансово грамотным вы себя считаете?

Прохожий:

Наверное, кое в чем да. Кое в чем, наверное, еще нет.

А в чем нет?

Прохожий:

Наверное, планировать надо лучше.

Вот, у нас есть здесь депутат. Может, она бы послушала, какие именно у вас проблемы есть, какие вы бы хотели знания получить, чтобы лучше разбираться в финансовых вопросах.

Прохожий:

Наверное, по планированию бюджета своего.

Семейного?

Прохожий:

Да. Сколько оставлять, допустим, грубо говоря, на какие-то незапланированные расходы, которые могут появиться в ближайшее время. Сколько на незапланированные расходы, к примеру, в отдаленное время. И сколько откладывать, грубо говоря. И если откладывать, то где: или это дома, или это в банке, допустим.

Людмила Добрынина:

В правильном направлении мы идем. Повышение финансовой грамотности – именно помочь в формировании бюджета. Личного, семейного.

Как выясняется, для многих людей все-таки финансовые вопросы очень сложны. Будем работать.