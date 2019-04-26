Загрязнение нефтепровода «Дружба» было умышленным – к такому выводу пришли в «Транснефти». Подробности

Новости Беларуси. Источником ядовитого сырья оказался частный терминал «Самара-Транснефть», который принимает сырье от нескольких малых компаний. Силовые ведомства России возбудили уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске тем временем завершились переговоры белорусской, российской, украинской и польской сторон по урегулированию ситуации. Встречу в таком формате инициировал концерн «Белнефтехим». Уже более недели белорусская сторона добивается решения вопроса. И, как стало известно по итогам переговоров, восстановления работы НПЗ и экспорта нефтепродуктов в полном объеме ждут в мае.

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:

Технически остается еще ряд вопросов, по которым мы будем вести консультации и на выходных, и в последующем. Мы уже договорились, что на следующей неделе, в понедельник-вторник, мы продолжим наши переговоры в более широком круге, в том числе привлекая российские нефтяные компании.

Павел Сорокин, заместитель министра энергетики Беларуси:

Будет предпринят комплекс мер, подразумевающий в первую очередь продолжение прокачки нефти до порта Устюга на российской территории от узла учета Унеча. На российском участке нормативные показатели качества будут достигнуты еще до окончания этого месяца. Мы ожидаем, что в течение срока примерно в районе двух недель после этого мы должны достичь нормализации.

На предстоящих переговорах будет обсуждаться и возможность поставки дополнительных объемов нефти на белорусские НПЗ железнодорожным транспортом.

Вечером 25 апреля Украина отказалась от некачественной российской нефти и остановила транзит по магистральному нефтепроводу «Дружба» на участке Мозырь-Броды. Принимать ядовитую нефть отказались также Словакия и Венгрия. Ранее о прекращении прокачки некачественного сырья объявила Польша и Германия.