Украина приостановила транзит некачественной российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Новости Беларуси. Украина отказалась от некачественной российской нефти. Транзит по магистральному нефтепроводу «Дружба» на участке «Мозырь – Броды» остановлен вечером 25 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – некачественное сырье. Украинский оператор материальные убытки возлагает на сторону, которая «не соблюдала выполнение своих обязанностей». Принимать ядовитую нефть отказались Словакия с Венгрией, а еще ранее Польша.

Напомним, накануне «Белнефтехим» уже оценил недополученную выручку от реализации нефтепродуктов в 100 миллионов долларов. Однако убытки этим не ограничатся: на Мозырском НПЗ от некачественного сырья пострадало дорогостоящее оборудование.