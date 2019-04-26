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Украина приостановила транзит некачественной российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

26 апреля 2019 08:23
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Новости Беларуси. Украина отказалась от некачественной российской нефти. Транзит по магистральному нефтепроводу «Дружба» на участке «Мозырь – Броды» остановлен вечером 25 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – некачественное сырье. Украинский оператор материальные убытки возлагает на сторону, которая «не соблюдала выполнение своих обязанностей». Принимать ядовитую нефть отказались Словакия с Венгрией, а еще ранее Польша.

Напомним, накануне «Белнефтехим» уже оценил недополученную выручку от реализации нефтепродуктов в 100 миллионов долларов. Однако убытки этим не ограничатся: на Мозырском НПЗ от некачественного сырья пострадало дорогостоящее оборудование.

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Украина приостановила транзит некачественной российской нефти по нефтепроводу «Дружба»-1

Украина приостановила транзит некачественной российской нефти по нефтепроводу «Дружба»-3

Переговоры с российской стороной продолжаются. 26 апреля на встрече с «Транснефтью» в Минске белорусская сторона рассчитывает получить конкретную информацию о времени прихода «чистой» нефти и спрогнозировать работу всей нефтетранспортной и перерабатывающей систем.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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