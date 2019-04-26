Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируют завершить к ноябрю 2019-го

Новости Беларуси. Модернизацию основных производств на «Нафтане» планируется завершить к 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь это касается строительно-монтажных работ на установке замедленного коксования. По сути, введение в строй этого объекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 % вместо сегодняшних 75 %. На этом акцентировала внимание глава Администрации Президента.

26 апреля Наталью Кочанову избрали председателем наблюдательного совета «Нафтана», в обязанности которого входит определение основных направлений деятельности предприятия, принятие решений о крупных сделках, назначение руководящих кадров.

Не обошлось и без обсуждения самой болезненной темы этой недели – поставок некачественной нефти из России. Переговоры по урегулированию ситуации с некачественной нефтью начались в Минске

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Подключены к решению этой задачи все. Для нас это очень важно, поставка качественной нефти на этот завод нефтеперерабатывающий, дабы здесь не было более серьезных проблем, которые имеют место сегодня. Потому что снизив загрузку более чем вполовину, конечно, для предприятия это потери, потери в объемах промышленной продукции. И потери в экономике.

Александр Демидов, директор ОАО «Нафтан»:

Нестандартный режим нашего предприятия – это недополученная выручка, налоги. Исчисляется десятками миллионов долларов. Конечно, ждем определенности по маю. Качественная нефть, прокачка по направлению «Сургут-Невель-Полоцк» начала поступать в среду. Общее количество, которое дополнительно в апреле – это незапланированная нефть была – по северному направлению. Порядка 129 тысяч тонн. До конца апреля она будет прокачана.