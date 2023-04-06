Внешний валовой долг Беларуси сократился более чем на 2 млрд долларов за 2022-й

Новости Беларуси. Беларусь улучшила показатели обслуживания внешнего долга. По итогам 2022 года валовой внешний долг сократился на более чем 2 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным ЕАБР, страна успешно обслуживает кредитные обязательства. Помогли в этом предприятия, которые не только смогли увеличить экспортную выручку, но и сократили зарубежные заимствования. Кроме того, отдавали долги по старым кредитам. Все вместе это и привело к сокращению кредитной нагрузки на реальный сектор, а также уменьшению валового внешнего долга в целом.