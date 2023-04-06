Новости экономики за 06.04.2023

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской.

Финансовые эксперты фиксируют падение производственной активности в мире. Какие прогнозы дают крупные международные институты? Беларусь улучшила показатели обслуживания внешнего долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какую роль в этом сыграли отечественные предприятия? Белорусские зерно- и кормоуборочные комбайны будут работать в Свердловской области. В экспорте какой продукции заинтересованы деловые круги Владикавказа?

Внешний валовой долг Беларуси сократился более чем на 2 млрд долларов за 2022-й. Подробности здесь .

Беларусь планирует наладить биржевую торговлю с Северной Осетией. В онлайн-конференции, организованной Центром поддержки экспорта этого региона России, приняли участие 15 торговых и производственных компаний из Владикавказа. Наиболее перспективным экспортным направлением могут стать поставки в Беларусь металлов и изделий их них. Что касается импорта из нашей страны, то начать можно с закупок молочки, мяса и кожевенных изделий, которые традиционно пользуются спросом у российских участников торгов. Уже эти несколько категорий товаров могут послужить хорошим фундаментом для развития сотрудничества Беларуси и Северной Осетии в сфере биржевой торговли.

Комбайны, сеялки и системы микроклимата представлены на выставке сельхозтехники и оборудования в Екатеринбурге. Более 100 производителей из России, Беларуси и Китая привезли образцы энергоэффективной, обеспечивающей высокую урожайность продукции. Треть выставочного пространства «Урал-Агро» заняла техника белорусского производства – зерно- и кормоуборочные комбайны.

Традиционно в ходе выставки проходят переговоры и заключаются контракты непосредственно между производителями и главами хозяйств. Так, «Гомсельмаш» намерен в 2023 году увеличить поставки своей техники до 25 единиц. Многие из представленных на выставке экспонатов уже проданы местным сельхозорганизациям, и белорусская техника активно работает в Свердловской области.

Финансовые эксперты фиксируют падение производственной активности в мире