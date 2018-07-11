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Владельцы электромобилей и создатели зарядной инфраструктуры получат в Беларуси ряд льгот

11 июля 2018 15:36
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Новости Беларуси. Хорошая новость любителей экологически чистого транспорта: владельцы электромобилей и компании, которые участвуют в создании зарядной инфраструктуры, смогут рассчитывать на целый ряд льгот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси подписал указ, призванный стимулировать развитие использования электротранспорта. Документом предусматриваются меры, направленные на повышение  спроса на электрокары,  а также создание зарядной и сервисной инфраструктуры.

В частности, владельцы электромобилей  освобождаются от уплаты пошлины на допуск к участию в дорожном движении, а импортеры зарядных устройств, не производимых на территории Беларуси, не будут платить налог на добавленную стоимость. Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети выступит «Беларусьнефть». Предприятию поручена разработка и реализация соответствующей программы.

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# Электромобили # Экономика # Сергей Савицкий

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