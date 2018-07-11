«Принимать общие правила игры на рынке». Стоимость проживания в минских общежитиях снизится

Напомним, Федерация профсоюзов Беларуси проводит постоянный мониторинг цен. Сейчас зафиксировано их снижение – в основном, на сезонные овощи и фрукты.

ФПБ призывает к принятию централизованных решений о снижении счетов за общежитие, чтобы это ощутили в регионах и, прежде всего, пенсионеры, одинокие мамы и работники бюджетной сферы.

Новости Беларуси. Профсоюзы добились снижения стоимости проживания в половине общежитий Минска. Всего их в столице порядка 240, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Поднимаются цены (мы это уже констатировали) на проживание в общежитиях и на проезд в городском транспорте. Мы всегда говорим о том, что если растут цены, должна адекватно расти заработная плата.

В процентном соотношении проживание в общежитии в среднем подорожало на 20-40 %, в зависимости от того, в каком регионе проживает человек.

Так, если санитарка в могилевской поликлинике получает в среднем около 400 рублей и платит за общежитие 120 рублей, мы считаем, что это дорого и не адекватно росту ее заработной платы.

С этим вопросом мы обратились и к облисполкомам, в чьи компетенции входит поднятие цен в общежитиях, а также в правительство – о том, что нужно применять снижающие коэффициенты и принимать общие правила игры на рынке.

Федерация профсоюзов проводит мониторинг цен на товары и услуги уже второй год. В сфере торговли цены на продукты анализируют во всех городах и райцентрах страны.