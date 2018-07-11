Июньская инфляция в Беларуси составила 0,4%

Новости Беларуси. Инфляция в июне составила всего 0,4 % процента. С начала 2018 года – 2,9 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной вклад в рост внесли продукты питания. Сработал сезонный фактор – на смену прошлогодним запасам пришли более дорогие овощи нового урожая. Морковь, свекла, картофель и лук резко прибавили в стоимости. Непродовольственные товары дорожают совсем незначительно – всего одна 0,1 %. Замедлился и рост цен на платные услуги.

В мае в Беларуси впервые была зафиксирована дефляция. Индекс потребительских цен снизился на 0,3 %.

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