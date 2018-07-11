Мы реализуем классическую программу фонда. Мясникович о сотрудничестве Беларуси и МВФ на встрече в Минске

Новости Беларуси. Сотрудничество нашей страны и Международного валютного фонда обсуждали 11 июля в белорусском сенате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Михаил Мясникович провел встречу с главой миссии МВФ по Беларуси Жаком Миньяном.

Председатель Совета Республики отметил, что развитие малого и среднего бизнеса, поддержание экономического роста в стране – стратегически важные задачи для государства. С этой целью за последнее время принят ряд документов. Также Михаил Мясниковч отметил: белорусская сторона заинтересована в сближении по ключевым вопросам, даже если позиции двух сторон не всегда совпадают.