Мы реализуем классическую программу фонда. Мясникович о сотрудничестве Беларуси и МВФ на встрече в Минске

Новости Беларуси. Сотрудничество нашей страны и Международного валютного фонда обсуждали 11 июля в белорусском сенате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Мясникович провел встречу с главой миссии МВФ по Беларуси Жаком Миньяном.
Новости Беларуси. Сотрудничество нашей страны и Международного валютного фонда обсуждали 11 июля в белорусском сенате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Мясникович провел встречу с главой миссии МВФ по Беларуси Жаком Миньяном.
Председатель Совета Республики отметил, что развитие малого и среднего бизнеса, поддержание экономического роста в стране – стратегически важные задачи для государства. С этой целью за последнее время принят ряд документов.
Также Михаил Мясниковч отметил: белорусская сторона заинтересована в сближении по ключевым вопросам, даже если позиции двух сторон не всегда совпадают.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Беларуси:
Отсутствие программы с фондом не означает отсутствие реформ. Мы их проводим. Мы действительно реализуем классическую программу фонда. Может быть, мы немного отклоняемся по срокам, но, в принципе, придерживаемся матрицы. Обеспечивается рост экономики.
Напомним, миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном прежде всего обращает внимание на обзор и анализ нынешней экономической ситуации в Беларуси.
Эксперты МВФ в Минске будут работать до 13 июля.