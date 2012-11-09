Визит делегации Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко в Беларусь

Новости Беларуси. Беларусь и Ленинградская область намерены к 2015 году выйти минимум на 500 миллионов долларов товарооборота за счет общих новых проектов. Беларусь перенаправит большие объемы грузов из стран Балтии в порты Ленинградской области. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Александром Дрозденко. Беларусь и Ленинградская область намерены также развивать сотрудничество в строительстве, сельском хозяйстве и высоких технологиях.

На встречу к Президенту Александру Лукашенко губернатор Александр Дрозденко пришел с конкретными предложениями. В-первую очередь, касательно транспортной логистики. Дорожные артерии, железнодорожное полотно и что особо ценно - выход к морю. Стороны обсудили создание совместных транзитных проектов. В частности, речь шла о взаимной перевалке грузов в третьи страны морским и сухопутным путем.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Беларусь находится на перекрестке транзитных путей между Востоком и Западом. Ленинградская область располагает мощнейшим транспортно-логистическим потенциалом в виде четырех морских портов. Это для нас интересно с точки зрения реализации совместных транзитных проектов, взаимной перевалки товаров в третьи страны морским и сухопутным путем.

Я не стану скрывать: мы очень серьезно обсуждали эту проблему на последней встрече с президентом России Владимиром Путиным. Мы приняли принципиальное решение о переориентации больших объемов грузов, в том числе калийных удобрений, с портов балтийских государств на ваши порты. Нам нужно очень серьезно проработать эту тематику.

Президент России однозначно поддержал эту инициативу. Нам надо договориться с железнодорожниками Беларуси и России и побыстрее реализовать эти договоренности. Думаю, что если даже вы где-то пойдете на уступки белорусам, то в объемах вы значительно выиграете, потому что это не один десяток миллионов тонн грузов, которые мы переваливаем в портах балтийских государств. Мы с президентом договорились о том, что мы будем реализовывать эту программу. Но реализовывать придется ленинградцам и белорусам. Поэтому я бы Вас очень просил, чтобы Вы определили специалистов для проработки этих вопросов с нашим Правительством.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области Российской федерации:

У нас есть все возможности, чтобы как минимум в течение 4-5 лет выйти на абсолютно новые качественные цифры по сотрудничеству. Тем более что очень большая тема, очень отдельное направление, о котором мы тоже говорили, – это логистика.

Я думаю, экономики Ленинградской области, России, Беларуси от этого только бы выиграли. Мы сегодня готовы через наши портовые сооружения переваливать и технику, и минеральные удобрения, и нефтепродукты, и многое другое.

У нас разносторонние, многономенклатурные терминальные комплексы. Для нас, конечно, это было бы выгодно.

Глава государства обратил внимание на значительный производственный потенциал Беларуси и Ленинградской области. С формированием Таможенного союза, ЕЭП, а в перспективе и Евразийского союза, возможности для сотрудничества возрастают. Стороны намерены развивать и направление промышленной кооперации. Есть взаимовыгодный интерес в ядерных, современных нанотехнологиях, фармацевтике.

Белорусские тракторы давно закупают хозяйства Ленинградской области. Но транспортную линейку российский регион расширит. Пригородные перевозки растут — нужны автобусы. Закупили импортные — прогорели: ремонтировать теперь некому и нет запчастей. Белорусские надежнее, да и бонус к партии - обслуживающий центр.

Александр Дрозденко:

Можно не просто приобретать автобусы, а еще и строить крупную станцию техобслуживания. Хотя бы одну в Ленинградской области, а затем, может быть, даже уйти и на какое-нибудь сборочное производство, потому что линейка очень большая у вас сегодня. Начиная от школьных автобусов и заканчивая междугородними автобусами, как раз это та линейка, на которую мы сегодня ориентируемся.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Самое главное, гарантия в том, что мы очень оперативно отреагируем на любые замечания по поводу эксплуатации автобусов. Да, там надо, наверное, Владимир Владимирович, создавать станцию по техническому обслуживанию наших автобусов, запасные части, чтобы были. Потому что это же городские автобусы, пригородные и Ленинград там, и Ленинградская область. Узел то мощный, населения огромное количество.

Еще одно предложение белорусским партнерам — поднять российское село, включится в социальную программу. Уже совсем скоро на региональной карте северной столицы появятся две «Белорусские деревни».

Александр Дрозденко:

Агрогородки, то, что вы сейчас реализуете у себя, для нас это тоже представляется интересным. У нас действительно сегодня неплохо развивается сельское хозяйство. Ряд отраслей достаточно рентабельны. Но мы 20 лет практически на селе ничего не строили. У нас люди, которые там традиционно работали, уходят на пенсию в силу возраста, а молодежь, которой мы не смогли дать жилье, не удержать. Поэтому мы сегодня четко даем себе отчет, что если мы не будем строить жилье, мы просто потеряем сельское хозяйство, не потому что у нас нет денег, чтобы его поддержать. Сейчас наоборот парадокс – мы готовы финансово поддерживать. Нам нужны люди, рабочие руки, которые будут там. Вот этот ваш опыт, несколько раз к нему возвращались за два дня, хотели бы взять для себя. Наверное, вместе с вами его реализовывать.

Александр Лукашенко:

Мы можем как опыт перенести на вашу землю, как мы у себя делали. Мы несколько серий, несколько типов домов (сначала было разработано 10-12) обсчитали, была государственная программа. Четко знали стоимость. И строили. Мы можем и у вас разнотипные дома, притом не 10-12, а сколько угодно. Любой проект, возьмем и построим. Действительно, чтобы и вы посмотрели. И люди посмотрели и могли заказать соответствующие строения. Это будет конкурентоспособный продукт.

Губернатор по доброму позавидовал белорусскому порядку на земле. Его интересует опыт мелиорации и создания крупных агрокомплексов. Еще одна тема встречи – белорусский подход к приватизации.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Приватизация ради того, чтобы эффективность была лучше. Если этого нет, чего нам приватизировать? Ну а когда идет приватизация, наверное, опыт у вас не малый по России, знаете, с чем приходит инвестор. И к нам тоже, и западники, и россияне некоторые – поменьше заплатить, а где и за бесценок, даже всучить какую-то взятку там и так далее, только бы вот цена пониже. Вы знаете, что «Беларуськалий» оценивают уже сегодня и канадцы, и эти Блумберги, в 33-36 миллиардов, я называл 32, а вы с меня смеялись. Да ну, Лукашенко придумал, выдумал. А я оказался прав! Сегодня уже все признают, что моя цена была абсолютно адекватной, в 32 миллиарда я называл цену. Сегодня уже больше! А если рынок восстановится? И до 40 миллиардов можем дойти. Продукты питания нужны всем! А продукты питания – это удобрения, без них невозможно. А калий – это качество продуктов питания, прежде всего. Поэтому, это я к тому, что такое приватизация, поэтому мы очень аккуратно к этому относимся.

9 ноября Беларусь и Ленинградская область подписали программу сотрудничества на ближайшие три года. К 2015 стороны планируют выйти минимум на полмиллиарда долларов. За прошедшие восемь месяцев товарооборот между Беларусью и Ленинградской областью превысил 325 миллионов долларов. Очередная встреча совместной комиссии пройдет в январе в Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Эта программа, которую мы сегодня подписали с Александром Юрьевичем, программа торгово-экономического и научно-технического развития наших отношений. Мы к 2015 году должны выйти минимум на 500 млн долларов товарооборота при сбалансированном сальдо. Сальдо тогда хорошо, когда близко к нулю в пределах погрешностей. А для того, чтобы так двигаться, мы должны и условились, есть потенциал на обороты плюс 15-18% ежегодно. Эта цифра не покажется сегодня большой. Она будет абсолютно достижима.

В первой половине дня российские гости возложили венок к обелиску на Площади Победы в Минске. Память погибших в Великой Отечественной представители делегации почтили минутой молчания. Красные гвоздики легли к вечному огню.

Владимир Семашко: Беларусь заинтересована работать с автокластером Ленинградской области

Беларусь заинтересована работать с автокластером Ленинградской области. Об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на заседании совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларуси с Ленинградской областью. Российскую сторону представлял вице-губернатор Сергей Яхнюк. Своим партнерам белорусские производители готовы предложить автокомпоненты для сборки.

Еще одна сфера сотрудничества – сельское хозяйство. Беларусь с каждым годом увеличивает объемы экспорта продовольствия. В нынешнем году они должны составить не менее 5 миллиардов долларов, в 2015 году – свыше 8 миллиардов, сообщили в программе .

Сергей Яхнюк, вице-губернатор Ленинградской области Российской Федерации:

Спасибо вам за такую презентацию Республики Беларусь, за все те новшества, за те предложения в части инвестиций. Они довольно интересны.

Хочу сказать, что сегодня уже наше предприятие сельскохозяйственного направления «Детскосельский» подтверждает интерес к Республике Беларусь.

Беларусь и Ленинградская область подпишут программу сотрудничества на ближайшие три года.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

В ходе визита состоятся отдельные встречи и переговоры членов официальной и деловых делегаций Ленинградской области в органах государственного управления Беларуси по различным направлениям сотрудничества, представляющих взаимный интерес. По итогам визита будет подписана программа торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2013-2015 годы.