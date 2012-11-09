Новости Беларуси. Казахстан и Беларусь создадут совместное производство на базе «Могилевхимволокно». Инвестпроект оценивается в миллиард долларов. Об этом 9 нобяря шла речь в Астане на встрече премьер-министров двух стран.

Итогом переговоров стало подписание целого пакета документов о сотрудничестве. Среди приоритетных направлений – химическая промышленность, сельское хозяйство и машиностроение. Причем воплотить проекты в жизнь планируется уже в ближайшие два года.

В Казахстане работают 13 сборочных производств, созданных с участием нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.