Григорий Рапота: Бюджет Союзного государства на 2013 год составит 5 млрд российских рублей

Новости Беларуси. Бюджет Союзного государства на будущий год составит 5 млрд российских рублей. Об этом сообщил журналистам в Минске госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Половина средств пойдет на выполнение союзных программ, а таких у Беларуси и России в настоящее время 13, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Бюджет уже готов, сейчас он будет получать одобрение в Совете министров, затем на Высшем государственном совете, чтобы мы с 2013 года без задержек продолжали работать. У нас ряд программы направлены на совершенствование технических средств, которые в том числе будут использованы и в таможенных службах.