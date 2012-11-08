Импорт качественной кожи в Беларусь сократят

Новости Беларуси. В Витебской области может появиться пилотный проект, который станет примером работы для всей кожевенно-обувной промышленности Беларуси. 8 ноября на совещании у президента обсуждали, как эта прибыльная отрасль может выйти из кризиса и начать приносить стране валюту. Мнение Правительства не совпало с идеями производственников. В адрес одних и вторых прозвучало жесткая критика. И, выслушав всех, Александр Лукашенко дал поручения губернаторам Витебской, Минской областей, а также главе Администрации Президента.

К жесткому разговору все приглашенные на совещание были готовы. Еще в холле сами обсуждали кто и в какой пришел обуви. Пар отечественного производства оказались единицы. И на вопрос «почему не в белорусских туфлях?» ответ был банальным: «Обувь неудобная, нужно разнашивать неделями, трудно подобрать модное, а кожа уступает импортной».

Почему так, на совещании спросил и глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы теряем даже собственный рынок, отдаем свои деньги чужому дяде. Главная причина этому – невысокое качество, недостаточный ассортимент белорусской обуви.

Наша обувная промышленность бьет рекорды импортоемкости. Себестоимости продукции, произведенной на «Луче», импорт составляет 71%, на «Белвесте» – почти 70. Фактически, целая отрасль паразитирует на золотовалютных резервах государства, хотя все должны привозить валюту в страну.

Обувная и кожевенная промышленность – отрасли, которые востребованы всегда. И низкая рентабельность здесь звучит, как нонсенс. Но в последние годы, можно сказать, развитие идет методом проб и ошибок. Так, лучшее сырье 10 лет подряд гналось за границу и вывоз необработанных шкур вырос аж в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для своих предприятий, понятно, оставались далеко не «сливки».

Два года назад были приняты заградительные меры по вывозу сырья. Правительство обещало развернуть кожевенников в сторону отечественного рынка, но получилось только на половину.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Только 27% обуви мы производим из отечественной кожи. Все остальное производится из импортной или давальческой кожи и с использованием импортной заготовки верха обуви.

В Италию, Польшу, Индию и даже в Украину сегодня уходит половина белорусского сырья, правда, не безвозвратно. Назад возвращается уже в готовых изделиях на наши рынки и в магазины.

Почему не выделываем кожу сами? Нет специалистов, современных химикатов и оборудования – говорят производители. Тем временем, именно у предприятий, работающих на местном сырье, есть большой потенциал для высокой добавленной стоимости, а значит и для большей прибыли.

Александр Лукашенко:

Представьте, мы с вами сегодня едем на Гатово. Это ведущее наше предприятие, которое половину, наверное, обрабатывает кож, потом едем в Гродно, на какие-то еще предприятия. И что мы там видим после того, как мы с вами побывали в Италии, других странах?

Владимир Семашко:

Ездили во все страны, которые перечислили. Я скажу, что выработка на человека в 3-4 раза больше.

Александр Лукашенко:

Я уже не единожды говорил про это Гатово. Почему не нашли 20 млн для того, как вы сказали, чтобы его вывести на нормальный уровень? Хотя бы одно предприятие. Чего мы ждем?

Владимир Семашко:

Главная идея состояла в том, чтобы, действительно, подключить мощные с точки зрения финансов предприятия обувщиков, которые смогут вытащить весь этот паровоз.

Правительство предлагает пойти по созданию вертикальных холдингов, то есть объединиться кожевенникам и обувщикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из прибыли обувной отрасли поднять кожевенные заводы и дальше пытаться вместе зарабатывать деньги и уходить от импорта. Причем тем, кто знает как нарастить производство вдвое, давать еще и преференции, предлагает Правительство.

Владимир Семашко:

Я считаю, что нужно организационно пойти на эти холдинги, силой, именем революции.

Как раз вот это «именем революции» производственникам, похоже, и не понравилось. И после прямых вопросов президента руководителям крупных заводов, сложилось мнение, что холдинги нужны только Правительству.

Александр Лукашенко:

Все те, которых вы называли, против создания холдингов и не подвергают сомнению, а смеются над миллионами пар, на которые вы хотите выйти. Они вышли с заседания Правительства и, обсуждая эти проблемы, посмеялись и сказали, что нельзя, не согласны. Давит премьер, времени нет, ну, ладно, согласились.

Владимир Семашко:

У нас же есть возможность послушать их сегодня. Пускай они при президенте скажут.

Александр Лукашенко:

Вот я и хочу, чтобы они сказали, на сколько за трое суток у них поменялось мнение.

С первым вице-премьером не согласился и Петр Прокопович, который, как известно, с легкой руки президента теперь в ответе за модернизацию предприятий в стране. Есть мнение: если уж и создавать холдинги, то после переоснащения кожзаводов. Иначе загубить можно и обувную, и кожевенную отрасли.

Петр Прокопович, помощник Президента Республики Беларусь:

Основания какие для такого холдинга? Во-первых, кожевенные предприятия сегодня обеспечивают не столько обувщиков, как другие отрасли. Это мебельщиков, это кожгалантерею. Обувная отрасль берет всего 40%.

Второй вопрос: ни у одного обувщика нет свободных денег. Создается такое впечатление, что сначала ведется работа завалить предприятие, а потом, чтобы снять ответственность, создать холдинги.

Белорусская кожевенная отрасль – это пять предприятий в составе «Беллегпрома». Обувщиков в стране больше – 64 предприятия разной формы собственности и 18 из них находятся в концерне.

В Минской области заводов по выделке кожи сразу два. И мнение губернатора Бориса Батуры: нужна модернизация, причем точечная.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Я думаю, что это надо делать не увязывая с созданием каких-то холдингов. Надо доводить до ума гатовский завод. Он практически сможет обеспечить, может, какие-то уникальные ассортименты 20%, а остальное он сможет обеспечивать.

Завод в Гродно – старый и проблемный, требует выноса за черту города. В Лиде тоже дела не лучше. Масса экологических проблем. Есть даже предложения вообще избавиться от них и даже не начинать модернизировать.

Семен Шапиро, председатель Гродненского облисполкома:

По-государственному, считаю, нужно сделать один крупный завод в Гатово. И в Лиде надо, и в Гродно не надо строить его. Надо придумать, как заместить рабочие места. А в перспективе надо вносить сюда инвестиции.

В пользу холдингов выступил только губернатор Александр Косинец. «Марко» и «Белвест», которые базируются в Витебской области, фактически уже такими являются. У них есть и свои лаборатории, сами готовят кадры. Но не могут справиться с импортом. Предложение – найти инвестиции и создать кожевенное производство на базе мехового завода в Витебске.

Александр Косинец, председатель Витебского облисполкома:

Я в субботу пригласил и Мартынова, и Суманеева. Ну, хорошо, найдите инвестиции и давайте сделаем мощное кожевенно-меховое предприятие. Мартынов говорит Николаю Васильевичу: «Легко». С Южной Кореи 20 млн долларов, ставим предприятие. 1 млн метров квадратных кожи, а мы в инвестиционном проекте заложили до 2015 года, будет это сделано.

Александр Лукашенко:

Николай Васильевич Мартынов, что Вам нужно для этого надо, если это так?

Николай Мартынов, генеральный директор совместного общества с ограниченной ответственностью «Марко»:

Сегодня уже подписан рамочный договор с корейской фирмой, которая высказала свое желание на территории Беларуси построить или модернизировать кожевенный завод.

Александр Лукашенко:

Если создать на той площадке еще два производства под меховый комбинат тот же, реконструированный, подключатся «Марко» и «Белвест» – что в этом плохого? И иностранные кредиты привезут. На первый взгляд, это хорошее предложение. В чем вы сомневаетесь? Вы готовы? Привезите ко мне корейца, я ему дам какие нужно гарантии, чтобы он прокредитовал, если это выгодно.

Надо вам, допустим, определенная льгота под это предприятия, готов подписать указ только по этому предприятию, предоставив вам соответствующие преференции. Пусть это будет пилотным таким проектом, даже не пилотным, потому что следом, шаг в шаг, должны идти остальные. Кто не будет идти, не глядя ни на собственность, ни на что, будут просто уничтожены. Понимайте меня как хотите.

Я не против частной собственности, я не против того, чтобы «Марко», «Белвест», «Луч» развивались как частные предприятия. Я не против. Но тот, кто сегодня взял предприятие и сидит, получая какой-то бублик для себя, но не давая ничего государству и тому коллективу, – мне такие предприятия не нужны.

Я хочу, чтобы вы были богатыми. Богаче будете вы – богаче будет государство. Вот единственное, чего я хочу.

Есть мнение, что при таком холдинге в Витебске и модернизированном заводе в Гатово потребности Беларуси в качественном кожсырье будут полностью закрыты. И президент поручил четко проработать эти два проекта.

Александр Лукашенко:

Разберитесь по Гатово и внесите мне предложения точно так комплексно, как он внес. За 3 года вы должны предприятие сделать, как игрушку.

А обувные предприятия, они работают, создавайте, пожалуйста, холдинги, как в Витебске с меховым комбинатом, или без меховских комбинатов. Я не думаю, что нам надо Гатово на этом этапе куда-то в какой-то холдинг впихивать. Подумайте. Слишком много формализма, кабинетных чертежей. Этого быть не должно.

Андрей Владимирович, возглавите эту работу, в течение ноября внесете предложения за Правительство. Петр Петрович, подключайте специалистов, вырабатывайте предложения по работе этой кожевенной отрасли. А Правительству я совсем настоятельно рекомендую заняться своим делом, а пока вам меньше двойки за эту работу. Слушайте тех, кто сегодня имеет результат.