«Великому камню» уже 8 лет. Чего за эти годы добился белорусско-китайский индустриальный парк?

Новости Беларуси. В 25 километрах от Минска вот уже восемь лет развивается высокотехнологичная международная площадка для ведения бизнеса – «Великий камень», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Современная промышленная архитектура, доступная инфраструктура и экологические решения – все создано для быстрого и успешного развития. Сегодня здесь работает 67 резидентов из 14 стран, а инвестиции – более 1 миллиарда долларов. Беларусь и Китай: один путь – в материале Кристины Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Беларусь и Китай. Стратегическое партнерство. За примером далеко ходить не приходится. Нужно немного проехать, 25 километров от столицы, и мы в «Великом камне». 67 резидентов из 14 стран, инвестиций – свыше 1 миллиарда долларов. Новый импульс развития – китайско-белорусский центр научно-технических достижений. Что символично, здание построено в виде математического знака бесконечности. Быть может, это и есть формула нашего партнерства? Янь Ган об инновационном центре в «Великом камне»: это площадка для деятельности стартапов Пять этажей, площадь – 19 тысяч квадратных метров – за счет китайской технико-экономической помощи. Всего, что расположилось в этом здании, и не перечислишь. Центр испытаний производства разработок, центр демонстрации, центр по работе бизнес-инкубатора и еще десятки помещений.

При входе – робот, который проверяет температуру тела каждого гостя (таковы условия, которые диктует COVID). Тем не менее людей на открытии центра немало, а значит, новинка востребована во имя будущего (к слову, по прогнозам, весьма перспективного). Здание построено в виде математического знака бесконечности. Ищем связь дальше и находим: в Поднебесной цифра 8 означает богатство и процветание.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Этот проект долгожданный. Этот проект ключевой и, я бы сказал, системообразующий для парка, потому что проект трансформации научно-технических достижений – это наша будущая история. Центр задумывался, чтобы дать, скажем так, толчок развитию именно стартапов. Развитию тех проектов, которые могут и должны пройти от идеи до коммерческого воплощения. От инновационной идеи. От идеи, которой мы можем дать возможность с помощью этого центра реализоваться в полном смысле.

Поможет проекту заметно вырасти и закрепить свои позиции на рынке программа «Искра». Это детище индустриального парка «Великий камень» – «под крылом» есть свой клуб инвесторов, что весьма выгодно для стартапов. Глава администрации «Великого камня»: при поддержке успех стартапов вырастает до 75-80% Инвестиции в будущее – залог успеха, ведь то самое будущее за новациями. Посол Китая в Беларуси: эпидемиологическая ситуация скажется на «Великом камне», но положительная динамика развития всё-таки сохраняется Есть такое любопытное убеждение: чтобы стать настоящим профессионалом, нужно отработать 10 тысяч часов – без труда, как ведется, ничего не будет. А каждый новый стартап в диковинку не только для основателя, но и для инвестора.