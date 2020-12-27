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Посол Китая в Беларуси: «Великий камень» – это крупнейшая зона развития Китая с высочайшим уровнем сотрудничества

27 декабря 2020 17:20
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Новости Беларуси. «Великий камень» уже по праву признан эталоном сопряжения эконом-интересов Европы и Азии, жемчужиной «Пояса и пути», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Посол Китая в Беларуси: «Великий камень» – это крупнейшая зона развития Китая с высочайшим уровнем сотрудничества-1

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь:
Данный парк – это крупнейшая зона развития Китая с высочайшим уровнем сотрудничества. Хотя ситуация эпидемиологическая скажется на парке, но, как видите, положительная динамика его развития все-таки сохраняется. Китайско-белорусский индустриальный парк постепенно уже превращается в совершенно современный парк с полной инфраструктурой и всесторонними условиями для привлечения инвестиций. Китайская сторона готова и в дальнейшем укреплять сопряжение инициативы «Пояса и пути» со стратегией социально-экономического развития Беларуси.

Посол Китая в Беларуси: «Великий камень» – это крупнейшая зона развития Китая с высочайшим уровнем сотрудничества-4

Больше о том, как развился «Великий камень» за 8 лет, читайте здесь

# Беларусь-Китай # Экономика # Се Сяоюн # Фотофакт

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