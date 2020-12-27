Посол Китая в Беларуси: «Великий камень» – это крупнейшая зона развития Китая с высочайшим уровнем сотрудничества

Новости Беларуси. «Великий камень» уже по праву признан эталоном сопряжения эконом-интересов Европы и Азии, жемчужиной «Пояса и пути», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь:

Данный парк – это крупнейшая зона развития Китая с высочайшим уровнем сотрудничества. Хотя ситуация эпидемиологическая скажется на парке, но, как видите, положительная динамика его развития все-таки сохраняется. Китайско-белорусский индустриальный парк постепенно уже превращается в совершенно современный парк с полной инфраструктурой и всесторонними условиями для привлечения инвестиций. Китайская сторона готова и в дальнейшем укреплять сопряжение инициативы «Пояса и пути» со стратегией социально-экономического развития Беларуси.