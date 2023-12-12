В индустриальном парке «Великий камень» откроется медицинский центр

На территории для развития бизнеса и высоких технологий уже сформировался своего рода медицинский кластер – это медизделия и оборудование, фармацевтика, лекарственные препараты и медуслуги. Первое предприятие в сфере именно медицинских услуг будет открыто вместе с белорусским Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении. Ожидается, что этот медцентр заработает до конца года.

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