Прямой эфир

Глава администрации «Великого камня»: при поддержке успех стартапов вырастает до 75-80%

27 декабря 2020 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Открывшийся китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений не может не оправдать надежд. Под крышей этого центра готовы находить точки роста белорусской экономики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Глава администрации «Великого камня»: при поддержке успех стартапов вырастает до 75-80%-1

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Два года инкубационного периода, в которые мы даем возможность посмотреть, состоится ли такая история – инновационная история. Мы проанализировали, что если не поддерживать стартапы, как это было и бывает, в частности, в других проектах, то успех составляет всего 15-20 %. Но опыт зарубежный, в том числе наших китайских партнеров, показывает, что именно такие активное содействие и поддержка инновационным идеям увеличивают этот процент до 75-80.

Глава администрации «Великого камня»: при поддержке успех стартапов вырастает до 75-80%-4

Больше о том, как развился «Великий камень» за 8 лет, читайте здесь

# Беларусь-Китай # Экономика # Александр Ярошенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Великому камню» уже 8 лет. Чего за эти годы добился белорусско-китайский индустриальный парк?
27 декабря 2020 17:20

«Великому камню» уже 8 лет. Чего за эти годы добился белорусско-китайский индустриальный парк?

Беларусь и Россия договорились о цене на поставки газа в 2021 году
24 декабря 2020 20:55

Беларусь и Россия договорились о цене на поставки газа в 2021 году

В приоритете по-прежнему социальная сфера. В Минске депутаты приняли бюджет на 2021 год
24 декабря 2020 15:34

В приоритете по-прежнему социальная сфера. В Минске депутаты приняли бюджет на 2021 год