Глава администрации «Великого камня»: при поддержке успех стартапов вырастает до 75-80%

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Два года инкубационного периода, в которые мы даем возможность посмотреть, состоится ли такая история – инновационная история. Мы проанализировали, что если не поддерживать стартапы, как это было и бывает, в частности, в других проектах, то успех составляет всего 15-20 %. Но опыт зарубежный, в том числе наших китайских партнеров, показывает, что именно такие активное содействие и поддержка инновационным идеям увеличивают этот процент до 75-80.