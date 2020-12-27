Глава администрации «Великого камня»: при поддержке успех стартапов вырастает до 75-80%

Новости Беларуси. Открывшийся китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений не может не оправдать надежд. Под крышей этого центра готовы находить точки роста белорусской экономики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Два года инкубационного периода, в которые мы даем возможность посмотреть, состоится ли такая история – инновационная история. Мы проанализировали, что если не поддерживать стартапы, как это было и бывает, в частности, в других проектах, то успех составляет всего 15-20 %. Но опыт зарубежный, в том числе наших китайских партнеров, показывает, что именно такие активное содействие и поддержка инновационным идеям увеличивают этот процент до 75-80.
Больше о том, как развился «Великий камень» за 8 лет, читайте здесь.