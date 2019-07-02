«Великий камень» – самый большой индустриальный парк, построенный Китаем за рубежом»

Новости Беларуси. Эффект от реализации экономического проекта не заставит себя долго ждать – уверены участники форума «Один пояс – один путь», который прошел в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мероприятие наша страна принимает впервые. Оно отметилось рекордом. Сразу 11 компаний стали резидентами парка, в том числе из Эстонии, Швейцарии, Литвы и Израиля. Что ждет жемчужину нового «Шелкового пути» в будущем? Корреспондент Дмитрий Боярович продолжит.

Октавы в отношениях Беларуси и Китая – все выше. И одна из важных частей в увертюре доверия – форум «Пояс и путь». Его впервые проводят в «Великом камне». Индустриальный парк собрал сегодня 500 гостей. Дмитрий Крутой об инвестициях в Беларусь: «Взрывной рост, очень серьёзная точка роста для нашей экономики»

Форум отметился рекордом: парк пополнился сразу 11 резидентами. Это компании в области фармацевтики, биотехнологий, машиностроения, IT. Из Израиля, Швейцарии и, конечно, Китая и Беларуси. Это миллиарды долларов заявленных инвестиций.

Клим Сташевский, партнер юридической компании:

Очень повышенный интерес мы наблюдаем со стороны иностранных инвесторов. Не только азиатских, но и западно-европейских. Технологические компании очень заинтересованы в Беларуси, в тех возможностях, которые Беларусь предоставляет иностранным инвесторам. Александр Егоров: «Беларусбанк» – ключевой институт, который связывает финансовые системы Беларуси и Китая Спустя 4 года после создания парка в нем уже производят суперконденсаторы для автобусов, вентиляцию для БелАЭС, мед-изделия, светодиоды. Скоро здесь появится завод по производству коробок передач для автомобилей.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Завод появится здесь, на территории индустриального парка, уже к концу 2020 года. Предприятие планирует выпускать около 10 тысяч коробок передач в год. Если спрос на них будет высокий, объемы удвоят. Финансовый потенциал «Пояса и пути» – больше $20 трл. В рамках инициативы Китай возводит 82 индустриальных парка. Но у белорусского – особое место. Ознаменованное – как не раз отмечали лидеры двух стран – всепогодной дружбой.