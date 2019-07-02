Прямой эфир

«Великий камень» – самый большой индустриальный парк, построенный Китаем за рубежом»

02 июля 2019 18:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Эффект от реализации экономического проекта не заставит себя долго ждать – уверены участники форума «Один пояс – один путь», который прошел в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мероприятие наша страна принимает впервые. Оно отметилось рекордом. Сразу 11 компаний стали резидентами парка, в том числе из Эстонии, Швейцарии, Литвы и Израиля.

Что ждет жемчужину нового «Шелкового пути» в будущем? Корреспондент Дмитрий Боярович продолжит.

«Великий камень» – самый большой индустриальный парк, построенный Китаем за рубежом»-1

«Великий камень» – самый большой индустриальный парк, построенный Китаем за рубежом»-3

Октавы в отношениях Беларуси и Китая – все выше. И одна из важных частей в увертюре доверия – форум «Пояс и путь». Его впервые проводят в «Великом камне». Индустриальный парк собрал сегодня 500 гостей.

Дмитрий Крутой об инвестициях в Беларусь: «Взрывной рост, очень серьёзная точка роста для нашей экономики»

«Великий камень» – самый большой индустриальный парк, построенный Китаем за рубежом»-6

Форум отметился рекордом: парк пополнился сразу 11 резидентами. Это компании в области фармацевтики, биотехнологий, машиностроения, IT. Из Израиля, Швейцарии и, конечно, Китая и Беларуси. Это миллиарды долларов заявленных инвестиций.

«Великий камень» – самый большой индустриальный парк, построенный Китаем за рубежом»-9

Клим Сташевский, партнер юридической компании:
Очень повышенный интерес мы наблюдаем со стороны иностранных инвесторов. Не только азиатских, но и западно-европейских. Технологические компании очень заинтересованы в Беларуси, в тех возможностях, которые Беларусь предоставляет иностранным инвесторам.

Александр Егоров: «Беларусбанк» – ключевой институт, который связывает финансовые системы Беларуси и Китая

Спустя 4 года после создания парка в нем уже производят суперконденсаторы для автобусов, вентиляцию для БелАЭС, мед-изделия, светодиоды. Скоро здесь появится завод по производству коробок передач для автомобилей.

«Великий камень» – самый большой индустриальный парк, построенный Китаем за рубежом»-12

Дмитрий Боярович, СТВ:
Завод появится здесь, на территории индустриального парка, уже к концу 2020 года. Предприятие планирует выпускать около 10 тысяч коробок передач в год. Если спрос на них будет высокий, объемы удвоят.

Финансовый потенциал «Пояса и пути» – больше $20 трл. В рамках инициативы Китай возводит 82 индустриальных парка. Но у белорусского – особое место. Ознаменованное – как не раз отмечали лидеры двух стран – всепогодной дружбой.

«Великий камень» – самый большой индустриальный парк, построенный Китаем за рубежом»-15

«Великий камень» – самый большой индустриальный парк, построенный Китаем за рубежом»-17

«Великий камень» – самый большой индустриальный парк, построенный Китаем за рубежом»-19

Ху Чжэн, главный исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
«Великий камень» – это самый большой индустриальный парк, построенный Китаем за рубежом. 91 квадратный километр. К тому же, он развивается быстрее, чем остальные. Нигде в мире за 4 года мы не смогли с нуля возвести и начать работу в индустриальном парке. Поэтому это – образцовый проект.

У Беларуси и Китая амбициозные планы: к концу 2020 года экспорт в Поднебесную превысит $1 млрд. У нас создадут совместные финансовые институты, инвестфонды. Ну а форум «Один пояс – один путь» станет регулярным.

«Великий камень» – самый большой индустриальный парк, построенный Китаем за рубежом»-22

«Великий камень» – самый большой индустриальный парк, построенный Китаем за рубежом»-24

«Великий камень» – самый большой индустриальный парк, построенный Китаем за рубежом»-26

«Великий камень» – самый большой индустриальный парк, построенный Китаем за рубежом»-28

# Беларусь-Китай # Экономика # Ху Чжэн # Клим Сташевский # Дмитрий Крутой # Дмитрий Боярович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 02.07.2019
02 июля 2019 17:11

Новости экономики за 02.07.2019

Агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне «В»
02 июля 2019 17:10

Агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне «В»

ВПК Беларуси представит 6 новых разработок на параде в День Независимости
02 июля 2019 17:10

ВПК Беларуси представит 6 новых разработок на параде в День Независимости