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Агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне «В»

02 июля 2019 17:10
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Новости Беларуси. Международное агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне «В» со стабильным прогнозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне «В»-1

В обосновании такого решения эксперты агентства отметили снижение уровня государственного долга, сокращение инфляции, рост золотовалютных резервов и безукоризненную историю погашения задолженности. Кроме того, на уровне «В» подтвержден рейтинг отечественных еврооблигаций.

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# Кредиты Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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