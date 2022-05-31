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Ведущий белорусский производитель галантереи выходит на рынок Узбекистана

31 мая 2022 17:59
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Крупные узбекские обувные сети и представители малого и среднего бизнеса готовы закупать белорусскую галантерею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведущий белорусский производитель галантереи выходит на рынок Узбекистана-1

Сейчас согласовываются объемы поставок и цены на продукцию. Концерн «Беллегпром» поставил перед предприятиями отрасли задачу выхода на новые рынки. В приоритете – Узбекистан, Армения, Азербайджан. И особенно Казахстан и Российская Федерация. Белорусские фабрики в сжатые сроки переориентируют экспортные поставки и снижают импортную составляющую в производстве продукции. Так, «Галантэя» использует 80 % отечественных кож. Предприятия нацелены в первую очередь на белорусских поставщиков материалов. Это и снижение валютной составляющей, и отсутствие таможенных пошлин, и тесный контакт с производителем, что позволяет быстро и гибко адаптировать продукт под рыночный спрос.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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