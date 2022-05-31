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«У нас огромные потребности в сельхозтехнике». Беларусь и Нижегородская область заинтересованы в активизации сотрудничества

31 мая 2022 16:43
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Беларусь и Нижегородская область заинтересованы в межрегиональном и межпарламентском сотрудничестве. В приоритете закупка нашего продовольствия и услуг, а также интеграция производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас огромные потребности в сельхозтехнике». Беларусь и Нижегородская область заинтересованы в активизации сотрудничества-1

Планы на будущее стороны обсудили 31 мая в белорусском парламенте. Немало говорили о расширении экономических связей. В течение июня станет известно о новых проектах регионов Союзного государства. Это может быть совместный выпуск сельхозтехники. В условиях санкций белорусские и российские производители планируют укрепить свои позиции на местных рынках и выпустить как можно больше собственной продукции. Например, импортозамещающие запчасти и комплектующие.

«У нас огромные потребности в сельхозтехнике». Беларусь и Нижегородская область заинтересованы в активизации сотрудничества-4

Петр Вабищевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наша страна – это экспортно ориентированное государство. Более 65 % продукции идет на экспорт. В отношении нас и России более 45 стран ввели санкции. Поэтому, естественно, рынок Евросоюза во многом для нас потерян. Нам необходимо решить много вопросов по импортозамещению.

«У нас огромные потребности в сельхозтехнике». Беларусь и Нижегородская область заинтересованы в активизации сотрудничества-7

Андрей Дудкин, руководитель представительства Нижегородской области России в Беларуси:
У нас огромные потребности в сельскохозяйственной технике. И мы нашли полное понимание в Беларуси. У нас вообще парк нашей нижегородской сельскохозяйственной техники на 62 % белорусский, поэтому мы сейчас просто увеличиваем поставки.

«У нас огромные потребности в сельхозтехнике». Беларусь и Нижегородская область заинтересованы в активизации сотрудничества-10

Двустороннее сотрудничество по многим направлениям уже дало свои положительные результаты. Беларусь стала одним из основных внешнеэкономических партнеров для России. Только за последние три месяца стороны подписали шесть важных контрактов.

# Беларусь-Россия # Экономика # Петр Вабищевич # Андрей Дудкин # Фотофакт

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