«У нас огромные потребности в сельхозтехнике». Беларусь и Нижегородская область заинтересованы в активизации сотрудничества

Беларусь и Нижегородская область заинтересованы в межрегиональном и межпарламентском сотрудничестве. В приоритете закупка нашего продовольствия и услуг, а также интеграция производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планы на будущее стороны обсудили 31 мая в белорусском парламенте. Немало говорили о расширении экономических связей. В течение июня станет известно о новых проектах регионов Союзного государства. Это может быть совместный выпуск сельхозтехники. В условиях санкций белорусские и российские производители планируют укрепить свои позиции на местных рынках и выпустить как можно больше собственной продукции. Например, импортозамещающие запчасти и комплектующие.

Петр Вабищевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наша страна – это экспортно ориентированное государство. Более 65 % продукции идет на экспорт. В отношении нас и России более 45 стран ввели санкции. Поэтому, естественно, рынок Евросоюза во многом для нас потерян. Нам необходимо решить много вопросов по импортозамещению.

Андрей Дудкин, руководитель представительства Нижегородской области России в Беларуси:

У нас огромные потребности в сельскохозяйственной технике. И мы нашли полное понимание в Беларуси. У нас вообще парк нашей нижегородской сельскохозяйственной техники на 62 % белорусский, поэтому мы сейчас просто увеличиваем поставки.