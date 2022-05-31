«У нас огромные потребности в сельхозтехнике». Беларусь и Нижегородская область заинтересованы в активизации сотрудничества

Беларусь и Нижегородская область заинтересованы в межрегиональном и межпарламентском сотрудничестве. В приоритете закупка нашего продовольствия и услуг, а также интеграция производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Нижегородская область заинтересованы в межрегиональном и межпарламентском сотрудничестве. В приоритете закупка нашего продовольствия и услуг, а также интеграция производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планы на будущее стороны обсудили 31 мая в белорусском парламенте. Немало говорили о расширении экономических связей. В течение июня станет известно о новых проектах регионов Союзного государства. Это может быть совместный выпуск сельхозтехники. В условиях санкций белорусские и российские производители планируют укрепить свои позиции на местных рынках и выпустить как можно больше собственной продукции. Например, импортозамещающие запчасти и комплектующие.
Петр Вабищевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наша страна – это экспортно ориентированное государство. Более 65 % продукции идет на экспорт. В отношении нас и России более 45 стран ввели санкции. Поэтому, естественно, рынок Евросоюза во многом для нас потерян. Нам необходимо решить много вопросов по импортозамещению.
Андрей Дудкин, руководитель представительства Нижегородской области России в Беларуси:
У нас огромные потребности в сельскохозяйственной технике. И мы нашли полное понимание в Беларуси. У нас вообще парк нашей нижегородской сельскохозяйственной техники на 62 % белорусский, поэтому мы сейчас просто увеличиваем поставки.
Двустороннее сотрудничество по многим направлениям уже дало свои положительные результаты. Беларусь стала одним из основных внешнеэкономических партнеров для России. Только за последние три месяца стороны подписали шесть важных контрактов.