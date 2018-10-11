«Этот форум объединяет Беларусь и Россию». Второй день V Форума регионов: репортаж из Могилёва

Новости Беларуси. V Форум регионов Беларуси и России проходит в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрная политика, цифровое развитие и международная безопасность. Какие мероприятия пройдут в Могилёве на Форуме регионов 11 октября Корреспондент СТВ Екатерина Жилянина расскажет, как проходит второй день форума.

Екатерина Жилянина, СТВ:

На полях могилевского Форума регионов состоится множество деловых встреч, будут заключаться контракты, наверняка прозвучат актуальные политические заявления. Ну и, конечно же, будет всеобъемлющая культурная программа. Гостям уже предложили посетить постановку местного театра, Город мастеров и выставку живописи из фондов Третьяковской галереи с нашим Национальным художественным музеем.

Главная точка сегодняшней программы – выставка-ярмарка. Здесь же располагаются региональные площадки. Белорусские и российские производители рекламируют свои возможности.

Марина Плахоцкая, представитель булочно-кондитерской компании (Беларусь):

Мы очень рады присутствовать на выставке-продаже в канун такого большого фестиваля, праздника в городе, который проводится. Мы представили одни из своих лучших образцов. Будет проведена дегустация. Рассчитываем найти новых потребителей, а также закрепить свою репутацию в городе Могилеве, в Республике Беларусь. Накануне для презентаций смонтировали инновационные образцы белорусской техники. Традиционно Форум регионов удивляет национальными разработками. Уже покоряли мощностью нашего БелАЗа, способностями российского робота «Кики».

В Могилеве, безусловно, есть на что посмотреть. К примеру, на новенький вездеход. Как говорят автолюбители, он буквально напичкан инновациями, причем отечественных разработчиков. Он уже готовится к серийному производству.

В ближайшее время на выставке ждут появления спикеров белорусского и российского парламентов – Михаила Мясниковича и Валентину Матвиенко. День только начинается, но деловые люди привыкли вставать рано и ценить время, так что губернаторы и бизнесмены уже включились в переговоры и обсуждают потенциальные соглашения. Подписано их будет на форуме достаточно: известно о предварительно подготовленных контрактах но сумму около 500 миллионов долларов. Два десятка российских губернаторов прибыли в Могилёв для участия в Форуме регионов Беларуси и России 11 октября также состоится заседание межпарламентский комиссии, на которой подпишут соглашения о сотрудничестве. Активно белорусско-российским партнерам предстоит поработать на тематических секциях. Цифровая экономика, как здесь могут сотрудничать регионы двух стран, аграрная политика, гармонизация законодательства союзного государства – лишь некоторые темы предстоящих дискуссий. Гости продолжают прибывать в Могилев.

Мы приехали с Нижегородской области. Представляем народные художественные промыслы нашей области: городец, арзамас, хохломская роспись. Прежде всего, этот форум объединяет Беларусь и Россию. Это самое главное.