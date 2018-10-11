Два десятка российских губернаторов прибыли в Могилёв для участия в Форуме регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Могилев в ближайшие дни станет крупным экономическим центром, где уже собрались представители промышленных холдингов и предприятий Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город принимает V Форум регионов.
Новости Беларуси. Могилев в ближайшие дни станет крупным экономическим центром, где уже собрались представители промышленных холдингов и предприятий Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город принимает V Форум регионов.
Ожидается, что участие в нем примут около 2 тысяч человек, а экономический эффект от достигнутых соглашений составит не менее полумиллиарда долларов.
Напомним, в рамках Форума регионов Беларуси и России состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Среди вопросов, которые намерены обсудить главы государств, – практически весь спектр двусторонних отношений. Одной из главных тем, которую поднимут лидеры, безусловно, станет сотрудничество белорусских и российских регионов. Оба президента не раз подчеркивали, что именно на региональных связях держится каркас межгосударственных отношений.
Форум начал свою работу 10 октября. В Могилеве уже находятся два десятка российских губернаторов. Здесь уже вовсю кипит переговорный процесс. Так, сегодня, 11 октября, на Форуме регионов Беларуси и России обсудят перспективы АПК и цифровой экономики.
О том, какие мероприятия запланированы на Форуме 11 октября, читайте далее.