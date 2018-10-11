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Два десятка российских губернаторов прибыли в Могилёв для участия в Форуме регионов Беларуси и России

11 октября 2018 07:48
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Новости Беларуси. Могилев в ближайшие дни станет крупным экономическим центром, где уже собрались представители промышленных холдингов и предприятий Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город принимает V Форум регионов.

Два десятка российских губернаторов прибыли в Могилёв для участия в Форуме регионов Беларуси и России-1

Два десятка российских губернаторов прибыли в Могилёв для участия в Форуме регионов Беларуси и России-3

Ожидается, что участие в нем примут около 2 тысяч человек, а экономический эффект от достигнутых соглашений составит не менее полумиллиарда долларов.

Напомним, в рамках Форума регионов Беларуси и России состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Среди вопросов, которые намерены обсудить главы государств, – практически весь спектр двусторонних отношений. Одной из главных тем, которую поднимут лидеры, безусловно, станет сотрудничество белорусских и российских регионов. Оба президента не раз подчеркивали, что именно на региональных связях держится каркас межгосударственных отношений.

Два десятка российских губернаторов прибыли в Могилёв для участия в Форуме регионов Беларуси и России-6

Форум начал свою работу 10 октября. В Могилеве уже находятся два десятка российских губернаторов. Здесь уже вовсю кипит переговорный процесс. Так, сегодня, 11 октября, на Форуме регионов Беларуси и России обсудят перспективы АПК и цифровой экономики.

О том, какие мероприятия запланированы на Форуме 11 октября, читайте далее.

# V Форум регионов Беларуси и России # Экономика # Фотофакт

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