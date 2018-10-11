Два десятка российских губернаторов прибыли в Могилёв для участия в Форуме регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Могилев в ближайшие дни станет крупным экономическим центром, где уже собрались представители промышленных холдингов и предприятий Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город принимает V Форум регионов.

Ожидается, что участие в нем примут около 2 тысяч человек, а экономический эффект от достигнутых соглашений составит не менее полумиллиарда долларов.

Напомним, в рамках Форума регионов Беларуси и России состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Среди вопросов, которые намерены обсудить главы государств, – практически весь спектр двусторонних отношений. Одной из главных тем, которую поднимут лидеры, безусловно, станет сотрудничество белорусских и российских регионов. Оба президента не раз подчеркивали, что именно на региональных связях держится каркас межгосударственных отношений.