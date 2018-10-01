В «Великом камне» открылся первый пункт таможенного оформления
Новости Беларуси. 1 октября в индустриальном парке «Великий камень» открылся первый таможенный терминал и пункт таможенного оформления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Он будет способен за сутки оформлять около 120 автомобилей.
Пропускная способность пункта составит 20 000 автомобилей в год. В перспективе терминал станет логистическим хабом мирового масштаба.
Ху Чжэн, главный исполнительный директор компании «China Merchants Group» (Китай):
Пункт таможенного оформления в «Великом камне» создаст условия для развития внешнеориентированной экономики. Он улучшит деловой климат индустриального парка и подчеркнёт его авторитет и функциональный потенциал в рамках реализации инициативы «Экономический пояс Шёлкового пути».
Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Мы видим возможность обработки здесь товаров, которые будут прибывать как автомобильным, так и авиационным транспортом. В той связи, что мы находимся рядом с Национальным аэропортом. И в перспективе – железнодорожным транспортом. Здесь колоссальные возможности для обработки больших партий товаров.