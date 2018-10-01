В «Великом камне» открылся первый пункт таможенного оформления

Новости Беларуси. 1 октября в индустриальном парке «Великий камень» открылся первый таможенный терминал и пункт таможенного оформления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко пригласил Председателя КНР принять участие в форуме «Один пояс, один путь» в 2019 году Он будет способен за сутки оформлять около 120 автомобилей.

Пропускная способность пункта составит 20 000 автомобилей в год. В перспективе терминал станет логистическим хабом мирового масштаба.

Ху Чжэн, главный исполнительный директор компании «China Merchants Group» (Китай):

Пункт таможенного оформления в «Великом камне» создаст условия для развития внешнеориентированной экономики. Он улучшит деловой климат индустриального парка и подчеркнёт его авторитет и функциональный потенциал в рамках реализации инициативы «Экономический пояс Шёлкового пути».