Прямой эфир

В «Великом камне» открылся первый пункт таможенного оформления

01 октября 2018 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 1 октября в индустриальном парке «Великий камень» открылся первый таможенный терминал и пункт таможенного оформления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко пригласил Председателя КНР принять участие в форуме «Один пояс, один путь» в 2019 году

 Он будет способен за сутки оформлять около 120 автомобилей.

В «Великом камне» открылся первый пункт таможенного оформления-1

Пропускная способность пункта составит 20 000 автомобилей в год. В перспективе терминал станет логистическим хабом мирового масштаба.

В «Великом камне» открылся первый пункт таможенного оформления-4

Ху Чжэн, главный исполнительный директор компании «China Merchants Group» (Китай):
Пункт таможенного оформления в «Великом камне» создаст условия для развития внешнеориентированной экономики. Он улучшит деловой климат индустриального парка и подчеркнёт его авторитет и функциональный потенциал в рамках реализации инициативы «Экономический пояс Шёлкового пути».

В «Великом камне» открылся первый пункт таможенного оформления-7

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Мы видим возможность обработки здесь товаров, которые будут прибывать как автомобильным, так и авиационным транспортом. В той связи, что мы находимся рядом с Национальным аэропортом. И в перспективе – железнодорожным транспортом. Здесь колоссальные возможности для обработки больших партий товаров.

В «Великом камне» открылся первый пункт таможенного оформления-10

# Белорусско-китайский индустриальный парк # Экономика # Ху Чжэн # Юрий Сенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ставка первого разряда выросла в Беларуси с 1 октября
01 октября 2018 08:30

Ставка первого разряда выросла в Беларуси с 1 октября

Вклад в общий каравай, повышение рождаемости и освоение новых зерновых культур: большое интервью с председателем Миноблисполкома
30 сентября 2018 17:15

Вклад в общий каравай, повышение рождаемости и освоение новых зерновых культур: большое интервью с председателем Миноблисполкома

Андрей Худык: В 2018 мы планируем добыть 1 миллион 670 тысяч тонн белорусской нефти
30 сентября 2018 16:53

Андрей Худык: В 2018 мы планируем добыть 1 миллион 670 тысяч тонн белорусской нефти