Вклад в общий каравай, повышение рождаемости и освоение новых зерновых культур: большое интервью с председателем Миноблисполкома

Новости Беларуси. К другим новостям. На неделе Витебская и Минская области отпраздновали «Дожинки» – завершение жатвы, горячей уборочной поры, тяжелой работы аграриев. Почти два десятилетия назад древний обряд в нашей стране превратился в современный праздник – Республиканский фестиваль-ярмарку тружеников деревни. Впервые мероприятие прошло в Столине, где еще с советских времен на границе Беларуси и Украины, у Монумента дружбы осенью традиционно устраивали праздник. Дальше «Дожинки» принимали Мосты, Шклов, Мозырь, Полоцк, Пружаны, Волковыск и другие города. Считается, что городу, которому выпадала честь принимать республиканские «Дожинки», везло: населенный пункт менялся буквально на глазах. Особенно центральные улицы: их приводили в порядок, чистили, красили. Строили спортивные центры, поликлиники, дворцы культуры. Несколько лет назад было решено перенести «Дожинки» на областной уровень – каждый регион сам выбирает, когда и где проводить праздник. Витебская область чествовала хлеборобов в Верхнедвинске, Минская область – в Мяделе. В городах навели лоск, открыли новые социальные объекты. Об урожае и вкладе Минской области в общий каравай, о повышении рождаемости в регионе – в большом интервью «Недели» с председателем Миноблисполкома Анатолием Исаченко.

Юлия Бешанова, корреспондент:

Здравствуйте. У нас неспроста сегодня на столе каравай. Я знаю, что одна из ваших любимых пословиц «Хлеб на столе, мир на земле».Действительно это так? Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Ну, конечно, это так. И не только для меня. Это наша народная пословица. И это правильно.

Юлия Бешанова:

С какими трудностями столкнулись? Каравай – он из чего, кроме муки? Какие составляющие успешной уборочной? Анатолий Исаченко:

Каравай складывается из многих факторов. Прежде всего, это трудолюбие наших людей. Сюда вложена частичка души каждого, кто трудился на то, чтобы получить такой достойный каравай. Это комбайнер, который был за штурвалом, это и животновод, который был на ферме, и полевод, и тот, кто пахал. Все трудились на этот урожай. Юлия Бешанова:

Мы вчера посетили одно из хозяйств в районе. Нам сказали, что аграрии очень суеверные люди. Вы верите в приметы? И есть ли приметы, в которые стоит верить?

Анатолий Исаченко:

Наверное, все-таки не суеверные, а прагматичные. Хотя, конечно, прогноз мы делаем, мы работаем над урожаем. Вот такая она наша доля. Еще не собрали тот урожай, должны думать о следующем. Люди наши прагматичные и осторожные. Юлия Бешанова:

Вы в каком-то интервью признавались, что вынуждены были работать, помогать на сенокосе взрослым. Сейчас сенокос – это возможность, не добрав зерном, добрать кормовую составляющую? Анатолий Исаченко:

Мы видели проблемы, которые у нас могут быть при уборке урожая, поэтому приняли ряд мер: приобрели комбайны кормоуборочные, раньше начали уборку кормов, часть кукурузы тоже начали убирать немного раньше, чтобы иметь полноценный запас травянистых кормов, по области это удалось. Тот недобор урожая, который есть по области, кардинально на нас не повлияет. Мы сейчас добираем зерном кукурузы и планируем собрать выше уровня прошлого года.

Юлия Бешанова:

Белорусы очень традиционные, в том числе в плане национальной кухни. Для нас важны первые блюда – это овощи прежде всего. Будет ли Минщина в этом году с овощами? Анатолий Исаченко:

Будет Минщина с овощами, картошкой, с яблоками. Все необходимое есть. Урожай созрел неплохой. Сейчас мы его убираем. Юлия Бешанова:

Сейчас меняется климат. Сельское хозяйство должно подстраиваться под эти изменения. Много говорят о бахчевой культуре. Минщина может в ближайшее время стать родиной арбузов? Анатолий Исаченко:

На арбузную родину мы замахиваться не будем, но в целом структуру севооборота надо пересматривать. Это связано не только с климатическими условиями, связано со многими факторами: себестоимость производимой продукции, выходы на рынки. Мы этим вопросом занимаемся. Но то, что хорошо для Слуцка и Несвижа, не может быть хорошо для Мяделя. Разные климатические условия. Бахчевые культуры не исключаем. 10 лет назад говорили, что у нас кукурузы не будет, но мы сегодня занимаемся ею, расширяемся и получаем зерно. Самое главное – выбрать оптимальное, что будет произрастать и что будет давать прибыль.