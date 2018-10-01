Александр Лукашенко пригласил Председателя КНР принять участие в форуме «Один пояс, один путь» в 2019 году

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко пригласил Председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в глобальном форуме «Один пояс, один путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что он пройдет в 2019 году в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

К слову, сегодня, 1 октября, здесь открылся первый таможенный терминал и пункт таможенного оформления. Он будет способен за сутки оформлять около 120 автомобилей. Здесь же будут хранить, перераспределять и доставлять грузы между Европой и Азией. В перспективе терминал станет логистическим хабом, способным принимать товары, доставленные авиа- и железнодорожным транспортом.

Отметим, сегодня в Китае отмечают национальный праздник – День провозглашения республики.