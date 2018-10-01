Ставка первого разряда выросла в Беларуси с 1 октября

Новости Беларуси. С 1 октября в Беларуси увеличилась ставка первого разряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это значит, что станут больше и зарплаты бюджетников. Такое решение было одно из первых у нового правительства. Его приняли в конце августа.

Так, размер ставки повысили с 34 до 35,5 рублей. Теперь средняя заработная плата работников бюджетных организаций составит 742 рубля, а к концу года она достигнет 850 рублей. В последний раз размер тарифной ставки первого разряда повышали в марте.