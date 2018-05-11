В «Великом камне» открылся китайско-белорусский проектный институт

Новости Беларуси. В третий день рождения китайско-белорусского парка «Великий камень» здесь открыли совместный проектный институт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем будут генерироваться идеи, которые помогут продвижению глобального проекта. 2 миллиарда долларов в инвестициях – именно на такую цифру готов выйти «Великий камень» уже к 2020 году. Об этом 11 мая сообщили журналистам в индустриальном парке. Сейчас здесь зарегистрированы 34 резидента, и они уже обеспечивают порядка половины от этой суммы. В 2019 году планируется, что число компаний вырастет до 60 резидентов.

Площадь белорусско-китайского индустриального парка составляет более 100 квадратных километров. Компания имеет особый правовой режим ведения бизнеса. На его территории строится современный международный экогород с высокотехнологичным, инновационным производством и экспортным потенциалом. Когда в управляющей компании «Великого камня» появится немецкая корпорация и как парк повлияет на экологию? Интервью с Николаем Снопковым

Павел Утюпин, заместитель министра экономики Беларуси:

Объем заявленных инвестиций, который предполагается здесь уже по зарегистрированным резидентам – это порядка миллиарда долларов. По информации, которую мы сегодня имеем, до конца года ожидается 400-450 миллионов.