Прямой эфир

В «Великом камне» открылся китайско-белорусский проектный институт

11 мая 2018 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В третий день рождения китайско-белорусского парка «Великий камень» здесь открыли совместный проектный институт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Великом камне» открылся китайско-белорусский проектный институт-1

В нем будут генерироваться идеи, которые помогут продвижению глобального проекта. 2 миллиарда долларов в инвестициях – именно на такую цифру готов выйти «Великий камень» уже к 2020 году. Об этом 11 мая сообщили журналистам в индустриальном парке. Сейчас здесь зарегистрированы 34 резидента, и они уже обеспечивают порядка половины от этой суммы. В 2019 году планируется, что число компаний вырастет до 60 резидентов.

В «Великом камне» открылся китайско-белорусский проектный институт-4

Площадь белорусско-китайского индустриального парка составляет более 100 квадратных километров. Компания имеет особый правовой режим ведения бизнеса. На его территории строится современный международный экогород с высокотехнологичным, инновационным производством и экспортным потенциалом.

Когда в управляющей компании «Великого камня» появится немецкая корпорация и как парк повлияет на экологию? Интервью с Николаем Снопковым

В «Великом камне» открылся китайско-белорусский проектный институт-7

Павел Утюпин, заместитель министра экономики Беларуси:
Объем заявленных инвестиций, который предполагается здесь уже по зарегистрированным резидентам – это порядка миллиарда долларов. По информации, которую мы сегодня имеем, до конца года ожидается 400-450 миллионов.

В «Великом камне» открылся китайско-белорусский проектный институт-10

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Беларуси:
Процесс строительства нашего парка придает такую уверенность бизнесменам, инвесторам. С начала текущего года уже привлекли 11 резидентов, в том числе китайских, белорусских и из других стран – Германии, Израиля и так далее.

# Белорусско-китайский индустриальный парк # Экономика # Павел Утюпин # Цуй Цимин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во время визита Александра Лукашенко в Таджикистан будет подписана дорожная карта сотрудничества на два года
11 мая 2018 11:06

Во время визита Александра Лукашенко в Таджикистан будет подписана дорожная карта сотрудничества на два года

Беларусь и Всемирный банк обсуждают проекты в сферах ЖКХ, здравоохранения и образования
10 мая 2018 17:47

Беларусь и Всемирный банк обсуждают проекты в сферах ЖКХ, здравоохранения и образования

«Налог на google» принёс Беларуси более 3 миллионов рублей
10 мая 2018 17:15

«Налог на google» принёс Беларуси более 3 миллионов рублей