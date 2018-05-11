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Во время визита Александра Лукашенко в Таджикистан будет подписана дорожная карта сотрудничества на два года

11 мая 2018 11:06
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Новости Беларуси. Во время визита Александра Лукашенко в Таджикистан в Душанбе состоится бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Во время визита Александра Лукашенко в Таджикистан будет подписана дорожная карта сотрудничества на два года-1

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Эта выставка предназначена для того, чтобы совместно с нашими таджикскими партнерами сделать презентацию для всего региона. И бизнес-форум, который мы будем проводить в рамках выставки, в рамках визита, это бизнес-форум трехсторонний – Таджикистан, Беларусь и Афганистан. Из Афганистана там порядка 40 бизнесменов и представители бизнес-ассоциаций прибудут.

Но мы еще имеем и особую привилегию, поскольку у нас будут особые делегации бизнеса из Пакистана и Узбекистана. Именно поэтому мы можем показать всю линейку нашей продукции, которая может быть предложена на рынки этих стран.

Во время визита Александра Лукашенко в Таджикистан будет подписана дорожная карта сотрудничества на два года-4

В Душанбе во время визита Александра Лукашенко в Таджикистан будет подписана дорожная карта сотрудничества на ближайшие два года. В ней проработаны практически все направления – торгово-экономическое, гуманитарное, культурное. Есть и элемент военно-технического взаимодействия. Отметим, что товарооборот между Беларусью и Таджикистаном по итогам 2017 превысил 40 миллионов долларов. Это в два раза больше, чем годом ранее.

# Беларусь-Таджикистан # Экономика # Владимир Улахович # Фотофакт

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