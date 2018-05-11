Во время визита Александра Лукашенко в Таджикистан будет подписана дорожная карта сотрудничества на два года

Новости Беларуси. Во время визита Александра Лукашенко в Таджикистан в Душанбе состоится бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Эта выставка предназначена для того, чтобы совместно с нашими таджикскими партнерами сделать презентацию для всего региона. И бизнес-форум, который мы будем проводить в рамках выставки, в рамках визита, это бизнес-форум трехсторонний – Таджикистан, Беларусь и Афганистан. Из Афганистана там порядка 40 бизнесменов и представители бизнес-ассоциаций прибудут.

Но мы еще имеем и особую привилегию, поскольку у нас будут особые делегации бизнеса из Пакистана и Узбекистана. Именно поэтому мы можем показать всю линейку нашей продукции, которая может быть предложена на рынки этих стран.