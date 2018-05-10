Беларусь и Всемирный банк обсуждают проекты в сферах ЖКХ, здравоохранения и образования

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на увеличение портфеля проектов Всемирного банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск прибыли представители совета исполнительных директоров этой финансовой структуры. И как отметил на встрече с ними премьер-министр Андрей Кобяков, совместные проекты лягут в основу реализации государственных программ и поспособствуют устойчивому росту экономики. В настоящее время объем инвестиционных займов стороны оценивают в 800 миллионов долларов. Напомним, в апреле Всемирным банком была принята новая пятилетняя рамочная стратегия сотрудничества с Беларусью.

Владимир Зиновский, министр экономики Беларуси:

Инфраструктурные проекты надо выполнять в стране. Это и дороги, здания, сооружения и так далее. Поэтому это очень выгодное сотрудничество со Всемирным банком. Ни одна финансовая структура в мире не дает деньги в кредит под такие низкие проценты.