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Беларусь и Всемирный банк обсуждают проекты в сферах ЖКХ, здравоохранения и образования

10 мая 2018 17:47
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на увеличение портфеля проектов Всемирного банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Всемирный банк обсуждают проекты в сферах ЖКХ, здравоохранения и образования-1

В Минск прибыли представители совета исполнительных директоров этой финансовой структуры. И как отметил на встрече с ними премьер-министр Андрей Кобяков, совместные проекты лягут в основу реализации государственных программ и поспособствуют устойчивому росту экономики. В настоящее время объем инвестиционных займов стороны оценивают в 800 миллионов долларов. Напомним, в апреле Всемирным банком была принята новая пятилетняя рамочная стратегия сотрудничества с Беларусью.

Беларусь и Всемирный банк обсуждают проекты в сферах ЖКХ, здравоохранения и образования-4

Владимир Зиновский, министр экономики Беларуси:
Инфраструктурные проекты надо выполнять в стране. Это и дороги, здания, сооружения и так далее. Поэтому это очень выгодное сотрудничество со Всемирным банком. Ни одна финансовая структура в мире не дает деньги в кредит под такие низкие проценты.

Беларусь и Всемирный банк обсуждают проекты в сферах ЖКХ, здравоохранения и образования-7

Новые проекты Беларусь и Всемирный банк обсуждают в сферах ЖКХ, здравоохранения и образования. В частности, речь идет об энергоэффективности и тепловой реабилитации жилищного фонда, водоотведении, водоснабжении, а также обращении с твердыми отходами.

# Беларусь-Всемирный банк # Экономика # Владимир Зиновский # Фотофакт

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