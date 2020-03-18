В Токио открылся первый специализированный магазин белорусского льна

Новости Беларуси. Белорусский лен очень приглянулся японцам. Изделия и одежда из этого материала стали настолько популярными, что в Токио даже открылся первый специализированный магазин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его открытие позволит, наряду с возможностью покупок посредством электронных площадок, пользоваться потенциалом торговой сети. Сегодня белорусский лен можно увидеть в домах, офисах и гардеробах японцев. В 2019 году на рынок поставлено только тканей почти на миллион рублей.