Прямой эфир

В Токио открылся первый специализированный магазин белорусского льна

18 марта 2020 15:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский лен очень приглянулся японцам. Изделия и одежда из этого материала стали настолько популярными, что в Токио даже открылся первый специализированный магазин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его открытие позволит, наряду с возможностью покупок посредством электронных площадок, пользоваться потенциалом торговой сети. Сегодня белорусский лен можно увидеть в домах, офисах и гардеробах японцев. В 2019 году на рынок поставлено только тканей почти на миллион рублей.

Больше новостей экономики за 18 марта здесь.

# Беларусь-Япония # Экономика # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Госрегулирование цен на сахар продлено до конца 2020 года
18 марта 2020 15:17

Госрегулирование цен на сахар продлено до конца 2020 года

Нацбанк выпускает в обращение обновленные банкноты 20 и 50 рублей
18 марта 2020 15:16

Нацбанк выпускает в обращение обновленные банкноты 20 и 50 рублей

«Разобраться с падежом скота». Новый министр сельского хозяйства Беларуси Иван Крупко рассказал о задачах ведомства
18 марта 2020 11:37

«Разобраться с падежом скота». Новый министр сельского хозяйства Беларуси Иван Крупко рассказал о задачах ведомства