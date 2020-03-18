Нацбанк выпускает в обращение обновленные банкноты 20 и 50 рублей

Новости Беларуси. Обновленные банкноты номиналом 20 и 50 рублей будут введены в обращение с 23 марта. Такое решение принято постановлением Нацбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После выхода обновленных банкнот старые, образца 2009 года, остаются законным платежным средством.

Защитный комплекс новых купюр будет усилен за счет дополнительного водяного знака, более широкой защитной нити, а для 50-рублевки еще и за счет изображения с цветопеременным эффектом.

Несколько изменений будет внесено и в дизайн. Исчезнет факсимиле подписи, изображения архитектурных сооружений на лицевой стороне будут подправлены, и будет указано их название. Год выпуска изменится на 2020-й.